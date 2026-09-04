Nekad je igrao za brazilske velikane, a danas živi na ulici: 'Neka svi misle da sam mrtav'

Nekada je igrao za neke od najvećih brazilskih klubova, vozio BMW i živio život profesionalnog nogometaša. Danas Regis Pitbull (49) dane provodi na ulicama São Paula i bori se s teškom ovisnošću o cracku. Bivši napadač Corinthiansa, Vasca da Game, Ponte Prete i Bahije dao je potresnu ispovijest za Globo Esporte u kojoj je otvoreno govorio o svojoj trenutačnoj situaciji.

- Najbolje je da svi misle da sam mrtav. Uopće ne želim da ljudi znaju da postojim - rekao je Pitbull.

Tijekom karijere promijenio je velik broj klubova. Osim u Brazilu, igrao je u Turskoj, Portugalu, Južnoj Koreji, Japanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U profesionalnom nogometu skupio je oko 170 nastupa i zabio 49 golova, a svojedobno je slovio kao vrlo opasan ofenzivac u brazilskom prvenstvu.

Vício em crack faz ex-jogador Régis Pitbull viver nas ruas: "Se achar que estou morto, é melhor"



Prestes a completar 50 anos, ele já foi preso por agredir síndico e agora se abriga debaixo de lona em uma praça de São Paulohttps://t.co/NpCRaagyyl — Emilio Botta (@emiliobotta) September 2, 2026

Ipak, problemi s drogama pratili su ga još tijekom igračke karijere. Dvaput je bio pozitivan na marihuanu, zbog čega je bio suspendiran, ali se oba puta uspio vratiti nogometu. Nakon završetka karijere problemi su postali znatno ozbiljniji, a brazilski mediji navode da je razvio tešku ovisnost o cracku. Pitbull se danas teško može prepoznati. Izrazito je smršavio, nema stalni dom i najčešće boravi u improviziranim skloništima od kartona, deka i cerada na području Sao Paula i Piritube.

Zbog neplaćenih režija, poreza i drugih dugovanja ostao je bez mjesta na kojem je živio. Još uvijek ima nekretninu u svom vlasništvu, ali je zbog sudskog postupka povezanog s dugovanjima ne može koristiti. Problemi su kulminirali i 2025. godine, kada je završio u pritvoru nakon sukoba i napada na osobu povezanu s upravljanjem zgradom u kojoj je živio.

Danas svakodnevno odlazi u obližnji kafić ili restoran, gdje puni mobitel, koristi toalet i popije kavu. Povremeno mu obroke plaćaju bivši suigrači ili ljudi koji ga se još sjećaju iz nogometnih dana.

- Neki navijači žele mi pomoći. Još uvijek sam veliki zaljubljenik u Corinthians pa me se rado sjećaju - rekao je Pitbull.

Prisjetio se i vremena kada mu je život izgledao potpuno drukčije.

- Volim ostati u svom kutu, ne želim da me itko uznemirava. Da želim razgovarati, otišao bih na tržnicu. Nekad sam vozio BMW i imao kamion, jeo fine odreske. Tada sam imao novca, ali svi su me znali pa često nisam morao ni platiti. Danas je ludo to i zamisliti - ispričao je.

Pitbull se umirovio 2013. godine, a nakon završetka nogometne karijere postupno je izgubio kontrolu nad vlastitim životom. Najprije je boravio kod rodbine i prijatelja, ali su se odnosi s vremenom narušili, nakon čega je završio na ulici.

*Uz korištenje AI-ja