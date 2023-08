Nekada je radio na baušteli, a sada dominira u Rijeci: 'Hvala dragom Isusu što ovako igram'

Treba vremena da se momčad sa osam, a uskoro i devet (Menalo) novih nogometaša uigra, da igrači sami osjete tu kemiju između sebe i naviknu na kretanja suigrača, da i trener malo udari glavom u zid (Hajduk) s isprobavanjem nekih uzaludnih varijanti, da te malo posluži sreća (protivnik pokloni loptu za prvi gol), a ima nešto i u tome da obitelj koja vodi klub dobije najslađe pojačanje na svijetu.

Otkad je na čelu Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka djed, momčad zabija šest golova po utakmici. Unučica je donijela neopisivu sreću obitelji u koju je rođena, a bogami je krenulo i ekipu njenog djeda i bake! U Europi 6-1 protiv Dukagjinija, u HNL-u 6-0 protiv inače uvijek tvrde, neugodne i kontra Rijeke uvijek dodatno motivirane Istre.

POGLEDAJTE VIDEO! Rijeka - Istra 6-0

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Franjo Ivanović, Marco Pašalić i Toni Fruk (niže asistencije k'o Selahi kilometre) sjajna su napadačka pojačanja, Stjepan Radeljić je neupitni adut više u obrani, kad se oporavi Dejan Petrovič 100 posto će dati veliku dodatnu sigurnost cijeloj momčadi na zadnjem veznom...

Lille, nije moglo teže

Uskoro stiže Menalo, tu je Ilinković, ali šef parade Sergej Jakirović upozorava: 'Ljudi, B36 Tórshavn je jako ozbiljna ekipa s nekoliko igrača koji bi mogli igrati u Rijeci, a čeka nas pet dana putovanja tamo i nazad'. Ako prođu u playoffu ih čeka najteži mogući protivnik, francuski Lille, ali... O tom, po tom!

'Bijeli' u utorak u 4 ujutro s Rujevice kreću prema Farskim otocima gdje ih u četvrtak čeka prva utakmica 3. pretkola Konferencijske lige. 'Laganih' 3.170 kilometara. U jednom smjeru. S presjedanjem. I zračnom lukom u koju slijetati smiju samo avioni kojima upravljaju samo posebno obučeni i iskusni piloti.

Eto... Ako se netko čudi zašto je odgođena utakmica s Goricom 13. kolovoza. Zato što će se Rijeka sa skoro pa sjevernog pola vratiti u subotu, a igra u - nedjelju. I, kako kaže Profa Jakir 'Nije problem da igraš svaka tri dana nego je problem ako u ta tri dana, dva i pol dana putuješ i spavaš po putu'.

A, da se vratimo na fantastičnu formu i sreću koju je momčadi donijela prinova u obitelji Mišković... Kako drukčije objasniti da Bruno Goda koji četiri godine nije ni znao gdje je protivnički gol, sad zabija: tri komada u tri nastupa. Čovjek ima gol po utakmici! Lijevi branič. I sva tri glavom. I sva tri puta za četvrti gol Rijeke na utakmici. Protiv Rudeša pa protiv Dukagjinija pa protiv Istre. Protiv Hajduka nije igrao.

No Goda, no party

- Pravi derbi s naše strane. Bolje zaista nismo mogli ni poželjeti. Hvala ovoj fenomenalnoj publici. Od prve minute, po ovakvom vremenu kiši i vjetru da nas prati njihova ovakva podrška... Svaka im čast. Derbi della Učka zaista je posebna utakmica.

Sve stoji, ali Bruno... Tri gola u tri tekme?!

- A eto... Krenulo me. I to vam je zato jer me kod prekida Dilaver stalno šalje da idem naprijed, na skok - smijao se Goda.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Emil Dilaver je baš gazda. I obrane i momčadi. Od svoje prve minute u Rijeci Dilaver je - igračka, liderska i ljudska dragocjenost 'bijelih'. Vrijedan onoliko koliko i Selahi vrijedi veznom redu kad je zdrav i onako tradicionalno pitbullovski raspoložen u svakom duelu.

Inače, geografiju smo spominjali vezano uz pet dana života na sjeveru koji od sutra čekaju Riječane, a zemljopisa se treba dotaknuti i na ovim našim, hrvatskim meridijanima i paralelama. Ključna riječ: Vinkovci.

Franjo, Franjo!

Bruno Goda - rođen u Vinkovcima, a Franjo Ivanović i Marco Pašalić rođeni u Austriji tj. Njemačkoj, ali čvrsto povezani sa svojim baš - vinkovačkim korijenima.

Foto: Sofascore za 24sata

Ivanović je, to je sad i Stevieju Wonderu jasno, igrač od 15-20 golova po sezoni, a Pašalić... Čista nogometna raskoš! U ljevici i projektil i svjetski dribling. Nisko težište, jak na lopti, mega-jak na šutu, voli i asistirati, a (za razliku od jednog drugog ljevonog majstora koji je do prije godinu dana igrao za Rijeku) Marco ima i igru prema nazad. Uklizavanje protivniku na 20 metara od svog gol Pašaliću je prirodna pojava.

Marco Pašalić, kakav majstor

I osmijeh. Stalno ga nosi kao ukras. Hodajuća pozitiva i autor golova koji u roku od pol ure postaju - europski viralni. Dukagjiniju je zabio onaj kad se putanja lopte mogla vidjeti jedinu u usporenoj snimci, a da je pogodio golmana čovjek bi završio u bolnici. Pa protiv Istre, Majkiću s 20-ak metara u suprotna rašlje, bombetina s efeom kontra logike, ali 100 posto neobranjiva i opet spektakularno efektna egzekucija. Plus stalno gostovanje protivničkih braniča na Pašalićevom ringišpilu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon 6-0 protiv Istre u koji je ugradio taj svjetski gol za 3-0 (u zadnjoj minuti prvog poluvremena, gol koji je totalno slomio goste) i asistenciju Godi za 4-0, Marco je sve onako vruć od utakmice, prije nego što je otišao u svlačionicu, na vrh svega stavio dva momenta: vjeru i rad.

- Znate što je najbitnije? Da smo ostavili srce na terenu. Jer to se za ovaj klub i ove navijače mo-ra raditi. Zato i jesmo nastavili tamo gdje smo stali protiv Dukagjinija, na isti način. Hvala navijačima na podršci, hvala treneru što mi je dao šansu i: hvala dragom Isusu što su me krenuli golovi i što igram ovako!

Često za nogometaše kažu da su prošli težak, trnovit put do uspjeha. Ali jako rijetki su do reprezentacije došli preko - bauštele! Doslovno.

- Da, radio sam kod brata u tvrtki dvije godine jer u školi baš nije išlo. Otišao sam na bauštelu da vidim i drugu stranu i kako je teško zaraditi novac - rekao nam je jednom prilikom bivši igrač Borussije Dortmund.

Jakirović dobio fanatične fajtere

Rijeka je, kako kaže i Sergej Jakirović, uhvatila vrh vala na kojem želi surfati što duže. S mentalitetom koji je demonstriran u zadnje dvije tekme: kod 6-0 i nakon izmjena, s pričuvama, momčad se k'o luda bori i fanatično traži sedmi gol u protivničkoj mreži.

Čestitke obitelji Mišković na rođenju unučice i čestitke svima u HNK Rijeka na svemu čime pružaju silnu radost svojim navijačima u ovim, još uvijek uvodnim taktovima sezone.

Taj jedini dosadašnji poraz u Jadranskom derbiju nikad nije ugodan, ali i to bi (kao pouka) moglo ispasti dugoročno jako dobra i korisna škola, kako za momčad, tako i za stručni stožer.

Sretan vam put na Farsko otočje, riječki majstori.