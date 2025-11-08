Nekada rivali, uskoro suigrači? Modriću bi se mogao priključiti Bracin napadač Lewandowski

Nakon što je na San Siro stigao Luka Modrić (40) i oduševio nogometni svijet nakon što je 12 godina proveo u Realu, španjolski Mundo Deportivo piše kako bi se nekadašnji Modrićev rival Robert Lewandowski (37) mogao priključiti 'rossonerima'. Lewandowski je jedan od ključnih igrača Barcelone, a iskustvo Poljaka dobro bi došlo momčadi Massimiliana Allegrija.

Foto: Albert Gea

Poljaku ugovor s katalonskim klubom ističe krajem ove sezone pa je tako transfer u siječnju malo vjerojatan, navode talijanski i španjolski medij. Milan je u 15 utakmica postigao 10 golova, odnosno, jedan više od Juventusa i jedan manje od Napolija. 'Rossoneri' trenutačno se nalaze na trećem mjestu na tablici Serie A.

Navodno će Talijani pokušati dogovoriti posao na zimu, a ako taj plan ne uspije, ponovno će pokušati na ljeto. Ako Lewandowski ne produži ugovor s Barcelonom, postat će slobodan igrač.

Međutim, Poljak tijekom ove sezone ima problema s ozljedama pa nije u kontinuitetu na terenu. Trener Hansi Flick ga sve rjeđe stavlja u početnih 11, a umjesto njega, sve više minuta dobiva Ferran Torres.