Nekada rivali, uskoro suigrači? Modriću bi se mogao priključiti Bracin napadač Lewandowski

Poljskoj zvijezdi ugovor s katalonskim klubom ističe na kraju ove sezone, a španjolski i talijanski mediji pišu kako bi Lewandowski karijeru mogao nastaviti u klubu Luke Modrića

Nakon što je na San Siro stigao Luka Modrić (40) i oduševio nogometni svijet nakon što je 12 godina proveo u Realu, španjolski Mundo Deportivo piše kako bi se nekadašnji Modrićev rival Robert Lewandowski (37) mogao priključiti 'rossonerima'. Lewandowski je jedan od ključnih igrača Barcelone, a iskustvo Poljaka dobro bi došlo momčadi Massimiliana Allegrija

LaLiga - FC Barcelona v Elche
Foto: Albert Gea

Poljaku ugovor s katalonskim klubom ističe krajem ove sezone pa je tako transfer u siječnju malo vjerojatan, navode talijanski i španjolski medij. Milan je u 15 utakmica postigao 10 golova, odnosno, jedan više od Juventusa i jedan manje od Napolija. 'Rossoneri' trenutačno se nalaze na trećem mjestu na tablici Serie A. 

Navodno će Talijani pokušati dogovoriti posao na zimu, a ako taj plan ne uspije, ponovno će pokušati na ljeto. Ako Lewandowski ne produži ugovor s Barcelonom, postat će slobodan igrač. 

Međutim, Poljak tijekom ove sezone ima problema s ozljedama pa nije u kontinuitetu na terenu. Trener Hansi Flick ga sve rjeđe stavlja u početnih 11, a umjesto njega, sve više minuta dobiva Ferran Torres

