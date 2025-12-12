Obavijesti

Nekadašnja zvijezda Juventusa stala u Tudorovu obranu: Pod Spallettijem ne izgledaju bolje

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alberto Lingria

Pričekajmo još malo prije nego donesemo sud. Trener sigurno snosi dio krivnje, a sigurno je bilo i propusta unutar kluba, u odabiru igrača, izjavio je bivši talijanski nogometaš Alessandro Birindelli u intervjuu

Igor Tudor (47) je na klupi Juventusa bio svega sedam mjeseci, a pedalu iz "stare dame" dobio je nakon što je imao niz od osam susreta bez pobjede. Talijanski mediji raspravljali su o tome je li Hrvat uistinu bio jedini krivac za loši učinak torinskog kluba, a u međuvremenu je na klupu Juventusa došao Luciano Spalletti (66), nekadašnji talijanski izbornik.

Bivši Juventusov igrač i Tudorov suigrač, Alessandro Birindelli (51) u razgovoru za Tuttosport stao je u obranu hrvatskog trenera i njegovog otkaza, koji prema Birindellijevom mišljenju, nije bio do kraja opravdan. Talijani su ga pitali da procjeni dosadašnji Spallettijev učinak u "staroj dami".

Serie A - Hellas Verona v Juventus
Foto: MATTEO CIAMBELLI

- Uvijek je teško davati trenutačne procjene. Međutim, kao što se dogodilo s Tudorom, trener uvijek dobije malo vremena i nikada se ne dobije cjelovita slika. Činilo se da su nakon Igorova odlaska postojali određeni pomaci, da je Juventusu trebala drugačija smjernica. Recimo samo da još nije pronašao prave karakteristike kako bi ostavio jači trag - rekao je.

Dvojica bivših suigrača svlačionicu su dijelila devet godina, od 1998. do 2007. godine. 

- Procjene o Igoru također su bile prenagljene. Ipak, teško je sve u potpunosti shvatiti. Zasad mislim da je bio u pravu: rezultati još ne dolaze, a ono što smo vidjeli pod Spallettijem ne čini se boljim. Pričekajmo još malo prije nego donesemo sud. Ne mogu reći jesu li postojali neki posebni razlozi: istina, po meni, leži negdje u sredini. Trener sigurno snosi dio krivnje, a sigurno je bilo i propusta unutar kluba, u odabiru igrača - izjavio je Birindelli. 

- Na terenu nema lidera, i to te iscrpi već na prvoj poteškoći ili u težem trenutku. Ponajprije, ne možeš pronaći smjernice, jasniji put kojim treba ići - zaključio je nekadašnji branič Juventusa.

