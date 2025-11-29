Adrian Sutil bio je vozač Formule 1 u razdoblju između 2007. i 2014., a tijekom karijere zbog skandala je bio i pred sudom. Također drži rekord kao vozač koji je ostvario najviše startova bez osvojenog postolja u utrci
Nekadašnjeg vozača Formule 1 su uhitili, a već prije se našao u skandalima i bio je pred sudom
Bivši vozač Formule 1 Adrian Sutil (42) koji je vozio za tim Force India i Sauber, uhićen je u "međunarodnoj raciji" od strane njemačke policije, prenosi engleski Daily Mail.
Sutil je uhićen zbog navodne prijevare i pronevjere, ali bivši vozač se još nije oglasio o cijeloj situaciji. Nijemac se natjecao u Formuli 1 u razdoblju između 2007. pa do 2014. godine, a najbolji rezultat u karijeri bilo mu je četvrto mjesto na Velikoj nagradi Italije 2009.
U Formuli 1 drži rekord kao vozač koji je ostvario najviše startova bez da je osvojio jedno postolje, čak 128 puta.
Našao se u središtu pozornosti 2011. kada je u noćnom klubu u Šangaju čašom šampanjca ozlijedio Erica Luxa, tadašnjeg izvršnog direktora tima Lotus. Godinu dana kasnije, proglašen je krivim za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i osuđen je na uvjetnu kaznu od 18 mjeseci i novčanu kaznu.
Sutil je bio prijatelj s Lewisom Hamiltonom koji je bio pozvan na suđenje kao svjedok, ali nakon tog incidenta prijateljstvu između dvojice vozača došao je kraj.
