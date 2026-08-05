Bivši igrač Hajduka u novoj sezoni igrat će u 2. turskoj ligi

Tonio Teklić (26) nekadašnji veznjak Hajduka, Varaždina i Osijeka odlazi na posudbu u turski Mardin, klub koji je protekle sezone izborio plasman u drugu tursku ligu. Dolazi kao igrač poljskog Widzewa, s kojim je potpisao ugovor prošlog ljeta.

Drugi dio prošle sezone proveo je također na posudbi i to u Osijeku. Ovo mu nije prvi angažman u Turskoj jer je prethodno je bio član Trabzonspora, a kao posuđeni igrač nastupao je i za Karagümrük te Erzurumspor.

Otkako je 2023. napustio Varaždin i u transferu vrijednom milijun eura potpisao za Trabzonspor, Teklić je odigrao 76 utakmica i zabio pet golova. Jedini klub u kojem je imao redovitu minutažu bio je Erzurumspor, također u drugoj turskoj ligi, dok se u ostalim klubovima nije uspio nametnuti. U Osijeku je u drugom dijelu prošle sezone odigrao 13 utakmica, s time da mu je minutaža padala kako je sezona odmicala.