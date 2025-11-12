Mađarski nogometaš i nekadašnji igrač Hajduka i Osijeka ovo je ljeto imao obiteljskih problema. Njegov sin Dorian bio je u životnoj opasnosti, a nogometna karijera pala je u drugi plan. Na sreću, priča ima sretan kraj
Nekadašnji miljenik ljubitelja HNL-a proživio pravu obiteljsku dramu: 'Zamalo smo ga izgubili'
Bivši nogometaš Hajduka i Osijeka László Kleinheisler (31) proživio je ljetos pravu privatnu dramu. Za mađarske medije otkrio je kako mu je novorođeni sin Dorian umalo preminuo od upale pluća.
- To je vrlo duga i teška priča. Prije tri mjeseca rodilo nam se drugo dijete, ali zamalo smo ga izgubili. Dobio je upalu pluća, bio hospitaliziran i dva tjedna priključen na respirator. To je bilo iznimno teško vrijeme za nas. On mi je drugi sin. Imao sam nekoliko ponuda, ali sam ih sve odbio zbog obitelji.
Danas je s njegovim sinom, rođenim 18. srpnja, sve u redu. U tim dramatičnim trenucima nogomet mu nije bio na pameti.
- Uvjeren sam da ću uskoro imati klub. Ima interesa, ali još me nitko nije u potpunosti uvjerio. Imao sam ponude iz Mađarske i Austrije, a bilo je i onih iz udaljenijih zemalja, no zasad se ne želim seliti daleko od obitelji. Hvala Bogu, sada je sve u redu. Nisam mogao otići i ostaviti obitelj u takvoj situaciji. Znao sam da moram ostati. To je bila jedina ispravna odluka.
Veznjak svakodnevno radi s privatnim trenerom na održanju kondicije da bude spreman za novi klub i predstojeće izazove. Mađar je u HNL karijeri nastupio za Hajduk 14 puta, dao jedan gol i podijelio asistenciju, dok je za Osijek zaigrao na 131 susretu, zabio 21 pogodak i 15 puta asistirao. Za Mađarsku je nastupio 53 puta i zabio tri gola. U bogatoj igračkoj karijeri osvojio je mađarsko prvenstvo s Fehérvárom, mađarski kup s Ferencvarosom i dva kazahstanska prvenstva s Astanom.
Nekadašnji as HNL-a trenutačno je bez kluba. Posljednje je igrao u austrijskom Grazeru prošle sezone s kojim mu je ugovor istekao ovo ljeto. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 275.000 eura, a u novi klub će otići bez odštete.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+