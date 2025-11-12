Obavijesti

Sport

Komentari 0
TEŠKI TRENUCI ZA MAĐARA

Nekadašnji miljenik ljubitelja HNL-a proživio pravu obiteljsku dramu: 'Zamalo smo ga izgubili'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Nekadašnji miljenik ljubitelja HNL-a proživio pravu obiteljsku dramu: 'Zamalo smo ga izgubili'
Dinamo pobijedio Osijek i došao na korak do naslova | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mađarski nogometaš i nekadašnji igrač Hajduka i Osijeka ovo je ljeto imao obiteljskih problema. Njegov sin Dorian bio je u životnoj opasnosti, a nogometna karijera pala je u drugi plan. Na sreću, priča ima sretan kraj

Bivši nogometaš Hajduka i Osijeka László Kleinheisler (31) proživio je ljetos pravu privatnu dramu. Za mađarske medije otkrio je kako mu je novorođeni sin Dorian umalo preminuo od upale pluća.

- To je vrlo duga i teška priča. Prije tri mjeseca rodilo nam se drugo dijete, ali zamalo smo ga izgubili. Dobio je upalu pluća, bio hospitaliziran i dva tjedna priključen na respirator. To je bilo iznimno teško vrijeme za nas. On mi je drugi sin. Imao sam nekoliko ponuda, ali sam ih sve odbio zbog obitelji.

Germany v Hungary - UEFA Euro 2024 - Group A - Stuttgart Arena
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Danas je s njegovim sinom, rođenim 18. srpnja, sve u redu. U tim dramatičnim trenucima nogomet mu nije bio na pameti.

- Uvjeren sam da ću uskoro imati klub. Ima interesa, ali još me nitko nije u potpunosti uvjerio. Imao sam ponude iz Mađarske i Austrije, a bilo je i onih iz udaljenijih zemalja, no zasad se ne želim seliti daleko od obitelji. Hvala Bogu, sada je sve u redu. Nisam mogao otići i ostaviti obitelj u takvoj situaciji. Znao sam da moram ostati. To je bila jedina ispravna odluka.

Split: Zagrijavanje Hajduka uo?i utakmice Hajduk i Dinamo
Split: Zagrijavanje Hajduka uo?i utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Veznjak svakodnevno radi s privatnim trenerom na održanju kondicije da bude spreman za novi klub i predstojeće izazove. Mađar je u HNL karijeri nastupio za Hajduk 14 puta, dao jedan gol i podijelio asistenciju, dok je za Osijek zaigrao na 131 susretu, zabio 21 pogodak i 15 puta asistirao. Za Mađarsku je nastupio 53 puta i zabio tri gola. U bogatoj igračkoj karijeri osvojio je mađarsko prvenstvo s Fehérvárom, mađarski kup s Ferencvarosom i dva kazahstanska prvenstva s Astanom.

Nekadašnji as HNL-a trenutačno je bez kluba. Posljednje je igrao u austrijskom Grazeru prošle sezone s kojim mu je ugovor istekao ovo ljeto. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 275.000 eura, a u novi klub će otići bez odštete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen
DOZNAJEMO

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići
Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju
FOTO: 'KRALJICA' IZNENADILA

Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025