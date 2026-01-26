Nekadašnji reprezentativac ima samo riječi hvale: 'Ostvarili smo cilj, ali na to ne smijemo misliti'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u nedjelju na drugoj utakmici glavne runde pobijedila Švicarsku 28-24. Nažalost, Island je pobijedio Švedsku (35-27) i maksimalno zakomplicirao situaciju u skupini 2 te otežao Hrvatskoj put do polufinala. Trenutačno smo četvrti u drugoj skupini glavne runde, ali imamo jednak broj bodova (4) kao Island, Slovenija i Švedska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Ne ovisimo o sebi u preostale dvije utakmice protiv Slovenije i Mađarske, ali i dalje imamo solidne šanse za prolazak dalje. Ako Švedska i Island pobijede na preostalim susretima, mi smo u tom trokutu u nepovoljnoj poziciji i nećemo izboriti polufinale. Islanđani igraju sa Švicarcima i Slovencima, a Šveđani s Mađarima i Švicarcima.

Nedjeljni susret komentirao je nekadašnji golman reprezentacije Filip Ivić (33) za net.hr.

- Mi smo naš cilj ostvarili, a to je bila pobjeda. Čestitao bih cijeloj momčadi i stručnom stožeru. Pokazali su dečki srčanost i borbenost i kako se brane boje Hrvatske.

Svjestan je Ivić trenutačne situacije te kako s dvije pobjede postoji šansa da ne odemo u polufinale.

- Gledao sam utakmicu Švedske i Islanda te moram priznati da sam ugodno iznenađen kako ih je Island nadigrao. To su sad komplikacije za nas. Hrvatska sad ne ovisi više sama o sebi i to nije dobro jer ako se zatvori jedan krug, nažalost mi smo tu najtanji. Ako Švedska i Island pobjede sve do kraja, onda su tu oni ispred nas, u prednosti. No, ne smijemo uopće niti gledati niti misliti na to.

Poreč: Croatia Cup, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Osvrnuo se i na gusti raspored utakmica. Sa Slovencima igramo u utorak, a samo dan kasnije s Mađarima.

- Meni je nevjerojatno da se u šest dana igraju četiri utakmice. To nije humano. Ljudi koji nisu to prošli i doživjeli, ne znaju kakav je to pakao. Znate, najlakše je komentirati s kauča ili iz fotelje. Pod stalnim si pritiskom. Zamislite da se na Euru ili SP-u u nogometu utakmice igraju svaka dva dana ili dan za danom kao sad što mi igramo u utorak protiv Slovenije i u srijedu protiv Mađarske. Pa, na što bi to ličilo?!

Za kraj, pohvalio je kapetana Ivana Martinovića.

- Pravo kapetanski. Naslijedio je Duleta, a Dule je igrao bez ruku i nogu kako se ono kaže. Vjerujem da i ostali vuku neke ozljede, ali stisnuli u svi zube. Nekog boli više, nekog manje, ali kad igraš za reprezentaciju stisneš zube i ne kukaš. Daješ sve od sebe. Stvarno, za Hrvatsku se igra sa srcem i tko god igra, taj gine.

Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Hrvatski golman Filip Ivić trenutačno nastupa za bjeloruski Meškov iz Bresta. Igrao je u bogatoj karijeri još za Zagreb, Kielce, Gummersbach, Celje, Chambéry i Pelister. Za Hrvatsku je nastupio 43 puta, a debitirao je 2013. godine. Golman je bio u središtu skandala srpskog kluba Vojvodine koji je odlučio s njime raskinuti ugovor nakon što se saznalo da je bio na Thompsonovom koncertu na Hipodromu. U razdoblju kad je bio bez kluba trenirao je u Sesvetama pod kormilom Igora Vorija.