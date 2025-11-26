Ivić ima novi klub! Nakon što ga je Vojvodina potjerala zbog koncerta Thompsona ide u Brest

Ovog je ljeta Filip Ivić (33) izgubio angažman u Vojvodini jer je otišao na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Bez angažmana je ostao u svibnju, a sada je potpisao za bjeloruski Meškov Brest.

- To je bio jedan od najtežih perioda u mojoj karijeri. Posao koji neizmjerno volim i za koji bih život dao jednostavno je preko noći krenuo u smjeru koji nisam htio, preko noći sam izgubio posao. Ljudi koji su to prošli, ne samo kroz sport nego i kroz privatni život, znaju kako je teško - rekao je Ivić u razgovoru za Net.hr..

Na Instagramu je napisao poruku:

"Ponosan što mogu objaviti svoj novi početak. Pravi izazov u Meškov Brestu s jasnom vizijom: raditi, napredovati i pokazati najbolje od sebe. Ulazim u ovo poglavlje pun samopouzdanja i želje da ostavim trag tamo gdje dolazim. Idemo zajedno graditi veliku priču."

Zahvalio je i ljudima iz MRK Sesvete, gdje je trenirao dok je tražio novi klub:

"Kako kažu da teška i izazovna vremena uvijek otkriju prave prijatelje, moram posebno istaknuti MRK Sesvete koji su pokazali veliko srce i sportsku veličinu te mi omogućili da u razdoblju traženja novog kluba treniram s njima. Svojim sesvetskim prijateljima želim uspješnu i pobjedničku sezonu na terenu, a izvan terena ste me zauvijek ljudski zadužili."

Ivić je prvi put nastupio za hrvatsku reprezentaciju 2013. na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, gdje je osvojio broncu kao jedan od najmlađih vratara u povijesti hrvatskog rukometa. Kasnije je branio na europskim i svjetskim prvenstvima te je igrao u reprezentaciji na lanjskom Euru u Njemačkoj.

Prije prelaska u Pelister gradio je karijeru u nizu europskih klubova, među kojima su Zagreb, poljski Kielce, njemački Gummersbach, slovensko Celje i francuski Chambery. Tijekom karijere osvojio je 19 trofeja, uključujući pet naslova prvaka Hrvatske, tri naslova prvaka Poljske, SEHA ligu sa Zagrebom i makedonsko prvenstvo s Pelisterom.