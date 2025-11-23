Obavijesti

VIDEO: ŠOKANTAN PORAZ

Nekadašnji talent Lokomotive zabljesnuo s dva gola u 2. ligi

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Uli Deck/DPA

Drama u Karlsruheu: Roko Šimić briljirao s dva gola, ali Elversberg šokirao u zadnjim sekundama! Karlsruher ostao praznih ruku u nevjerojatnoj utakmici

Nogometaši Karlsruhera doživjeli su izgubili su pred svojim navijačima u zadnjim sekundama od Elversberga 3-2 u 13. kolu 2. Bundeslige, a igrač utakmice bio je dvostruki strijelac,hrvatski napadač Roko Šimić (22).

Bivši mladi reprezentativac Hrvatske ušao je u igru početkom drugog poluvremena, kada je rezultat bio 1-0 za goste. Trebalo mu je svega 15 minuta da donese radost domaćim navijačima, u 61. minuti preciznim udarcem poravnao je na 1-1. Ipak, slavlje nije dugo trajalo jer je Elversberg već u 66. minuti ponovno poveo.

Karlsruher SC - SV Elversberg
Foto: Uli Deck/DPA

Za Šimića je taj gol bio posebno značajan, prvi u "Cvajti" nakon točno tri mjeseca, otkako je u trećem kolu zabio protiv Braunschweiga. No nije tu stao. U 82. minuti drugim golom donio novo izjednačenje Karlsruheru.

Šimićeve golove Elversbergu pogledajte OVDJE.

Unatoč njegovoj sjajnoj predstavi, domaća momčad nije uspjela doći do boda. U samoj završnici, u 94. minuti, Felix Kaidel pogodio je za konačnih 3-2 i veliku pobjedu Elversberga. Karlsruher je tako ostao praznih ruku i ostaje na osmom mjestu, pet bodova od pozicije koja mu na kraju sezone donosi razigravanje za ulazak u elitni razred njemačkog nogometa.

Karlsruher SC - SV Elversberg
Foto: Uli Deck/DPA

Šimić je napustio Lokomotivu u ljeto 2021. za rekordna četiri milijuna eura i prešao u Salzburg, a nakon kaljenja u Lieferingu i još jedne posudbe u Zürichu, u ljeto 2024. kupio ga je Cardiff i odmah proslijedio na posudbu u belgijski Kortrijk. Sin bivšeg "vatrenog" Darija Šimića do kraja sezone je na novoj posudbi u Njemačkoj, a ugovor s Velšanima ima do ljeta 2028.

