Neki će vizu za SP u SAD-u plaćati čak 13.000 eura?! Fifa traži izuzeće za reprezentativce

Svjetsko prvenstvo u nogometu trebalo bi biti festival globalnog jedinstva, no za navijače iz pet zemalja sudionica turnir u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku 2026. godine prijeti se pretvoriti u financijsku noćnu moru. Zbog novih pravila američke administracije, državljani Alžira, Zelenortskih Otoka, Senegala, Obale Bjelokosti i Tunisa morat će položiti jamčevinu u iznosu do 15.000 dolara (13.000 eura) kako bi uopće dobili turističku vizu. Dok Fifa iza kulisa pokušava ishoditi izuzeće za igrače i službeno osoblje, navijači su prepušteni sami sebi.

Program koji ruši snove navijača

U središtu problema je takozvani "Visa Bond Pilot Program", pilot-program viznih jamčevina koji je uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa s ciljem suzbijanja ilegalne imigracije i prekoračenja dopuštenog boravka. Program se odnosi na državljane pedeset zemalja s visokom stopom prekoračenja viza, a među njima se našlo i pet reprezentacija koje su izborile nastup na Mundijalu.

Kako bi dobili turističku (B-2) ili poslovnu (B-1) vizu, navijači iz tih zemalja moraju uplatiti jamčevinu od 5.000, 10.000 ili 15.000 dolara. Iznos određuje konzularni službenik na temelju individualne procjene rizika. Iako je novac povratan ako osoba napusti SAD u zadanom roku, ovaj uvjet predstavlja ogroman financijski teret. Jamčevina se plaća po osobi, što znači da bi, primjerice, roditelj s djetetom morao izdvojiti i do 30.000 dolara (26.000 eura), ne računajući troškove skupih ulaznica, letova i smještaja.

Fifa lobira za izuzeće, ali ne za sve

Ova situacija izazvala je veliku zabrinutost u nogometnim savezima pogođenih zemalja, koji su problem iznijeli Fifi na pripremnim radionicama. Svjetska nogometna organizacija sada privatno lobira kod američkih vlasti kako bi se barem službene delegacije - igrači, treneri, medicinsko osoblje i dužnosnici saveza - oslobodile plaćanja jamčevine. Prema neslužbenim informacijama, očekuje se da će taj zahtjev biti usvojen, no izuzeće se neće odnositi na navijače, pa čak ni na članove obitelji samih igrača.

Iz State Departmenta poručili su kako "pravila i procedure za obradu viza postavljaju u Washingtonu", ali i da nastavljaju suradnju s Fifom kako bi podržali "najveće i najbolje Svjetsko prvenstvo u povijesti". Uveden je i sustav FIFA PASS koji vlasnicima ulaznica omogućuje prioritetne termine za razgovor u konzulatima, no izričito je naglašeno da taj sustav ne oslobađa nikoga od mogućeg plaćanja jamčevine niti jamči odobrenje vize.

Udarac "najinkluzivnijem" prvenstvu

Odluka američkih vlasti u izravnoj je suprotnosti s najavama predsjednika Fife Giannija Infantina, koji je obećavao "najinkluzivnije" Svjetsko prvenstvo ikad. Umjesto globalne proslave, turnir se za mnoge pretvara u ekskluzivni događaj dostupan samo najbogatijima. Posebno je pogođena reprezentacija Zelenortskih Otoka, otočne države s tek nešto više od pola milijuna stanovnika, koja je prvi put u povijesti izborila nastup na Mundijalu. Njihovim navijačima, koji su godinama sanjali ovaj trenutak, sada je postavljen gotovo nepremostiv financijski zid.

Dodatni problem predstavlja i praksa američkih konzulata koji državljanima pogođenih zemalja sve češće izdaju vize za samo jedan ulazak. Budući da se turnir igra u tri države, reprezentacije poput Obale Bjelokosti, Senegala i Tunisa igrat će utakmice u SAD-u, zatim u Kanadi ili Meksiku, pa se ponovno vraćati u SAD. Viza za jedan ulazak takav raspored čini nemogućim, stvarajući logistički kaos i za momčadi i za rijetke navijače koji si uspiju priuštiti put.