'Neki igrači Dinama od sjedenja na klupi dobit će upalu pluća. Bit će sve više nezadovoljnih...'

Dinamo i Hajduk su pobijedili, Rijeka je opet prosula bodove, Osijek sve više naginje borbi za ostanak. Rezime je to 10. kola HNL-a nakon kojega se prvak i doprvak pripremaju za nove europske utakmice ovaj tjedan.

- Tablica pokazuje pravo stanje stvari. Dinamo i Hajduk su zasluženo tu gdje jesu, a veliko iznenađenje, zasluženo, je Lokomotiva. Čestitke treneru Jelaviću koji je debitant u prvoj ligi. Varaždin je konstanta od prošle godine, nije iznenađenje. Slaven Belupo može biti zadovoljan sa svojom pozicijom. Podbacili su Rijeka i Osijek, pogotovo Rijeka jer je prvak i osvajač Kupa od prošle sezone. Osijek u problemu, ne samo ove, već još od prošle godine. Gorica je počela "kašljucati" pa ćemo vidjeti, a Vukovar je bilo objektivno ovdje ga očekivati. Jednostavno, kvaliteta je kakva takva jest, kad si limitiran, teško je igrati - rekao je Darko Jozinović, bivši igrač Hajduka, gostujući u emisiji Stadion HTV-a.

Dinamo je u derbiju pobijedio Osijek 2-1, ali nije oduševio napadačkim izdanjem, uputio je svega dva udarca u okvir. Trener Mario Kovačević napravio je neke promjene u prvoj postavi i to, kako je sam priznao, zbog prozivki javnosti.

- Bilo je to daleko od derbija. Dinamo je zasluženo pobijedio, to se mora reći, zbog lošeg ulaska Osijeka. No, Dinamo nije iskoristio 2:0 da ode u smiraj utakmice. Nije pokazao dobru utakmicu, imao je samo dva udarca u okvir gola. Kao da su se igrači čuvali za sljedeću utakmicu u Europi. Čini mi se da se moglo još nekim igračima dati šansu, dosta je igrača na klupi, koji ne igraju. Čak bih se uplašio za njih u budućnosti, idu hladnija vremena pa će se možda prehladiti i dobiti upalu pluća... Mora se više rotirati, teško je očekivati kad netko sjedi na klupi dva mjeseca, a ti mu ne daješ ni minutu. Dinamo je zasluženo pobijedio, a Osijek ima upitnika sve više - rekao je Jozinović i nastavio:

- Gotovo sam siguran kako bude vrijeme ići dalje, da će biti sve više nezadovoljnih igrača. Dinamo ima roster od 25 igrača koji svi mogu ući u prvih 11. To je sigurno. Ne rotira dovoljno dobro s obzirom na Europu, ima tu kvalitetnih igrača. Ne znam zašto ih je Dinamo dovodio za klupu.

Hajduk je bez stresa odradio zahtjevno gostovanje u Puli i pobijedio Istru 3-0.

- Najbolja utakmica Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije. Zaslužena pobjeda, od prve do 90. minute Hajduk je bio bolji. Nije dao Istri nikakvu minutu ili situaciju da bi pobjeda došla u pitanje. Vidio je i Garcia da je ova formacija najbolja u ovom trenutku, prošlu je igrao s tri stopera, pokazalo se da to nije najbolje. Hajduk je bio vrlo dobar i u obrani i napadu.

Michele Šego zabio je dva gola.

- Nisam sumnjao je li igrač za Hajduk. Jedan od najboljih krilnih igrača u ligi, uz Hoxhu i Lisicu. Još nije dosegao svoj maksimum, može biti i bolji. Igra pun samopouzdanja.