"Dinamo ima roster od 25 igrača koji svi mogu ući u prvih 11. To je sigurno. Ne rotira dovoljno dobro s obzirom na Europu, ima tu kvalitetnih igrača. Ne znam zašto ih je Dinamo dovodio za klupu"
'Neki igrači Dinama od sjedenja na klupi dobit će upalu pluća. Bit će sve više nezadovoljnih...'
Dinamo i Hajduk su pobijedili, Rijeka je opet prosula bodove, Osijek sve više naginje borbi za ostanak. Rezime je to 10. kola HNL-a nakon kojega se prvak i doprvak pripremaju za nove europske utakmice ovaj tjedan.
- Tablica pokazuje pravo stanje stvari. Dinamo i Hajduk su zasluženo tu gdje jesu, a veliko iznenađenje, zasluženo, je Lokomotiva. Čestitke treneru Jelaviću koji je debitant u prvoj ligi. Varaždin je konstanta od prošle godine, nije iznenađenje. Slaven Belupo može biti zadovoljan sa svojom pozicijom. Podbacili su Rijeka i Osijek, pogotovo Rijeka jer je prvak i osvajač Kupa od prošle sezone. Osijek u problemu, ne samo ove, već još od prošle godine. Gorica je počela "kašljucati" pa ćemo vidjeti, a Vukovar je bilo objektivno ovdje ga očekivati. Jednostavno, kvaliteta je kakva takva jest, kad si limitiran, teško je igrati - rekao je Darko Jozinović, bivši igrač Hajduka, gostujući u emisiji Stadion HTV-a.
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Dinamo je u derbiju pobijedio Osijek 2-1, ali nije oduševio napadačkim izdanjem, uputio je svega dva udarca u okvir. Trener Mario Kovačević napravio je neke promjene u prvoj postavi i to, kako je sam priznao, zbog prozivki javnosti.
- Bilo je to daleko od derbija. Dinamo je zasluženo pobijedio, to se mora reći, zbog lošeg ulaska Osijeka. No, Dinamo nije iskoristio 2:0 da ode u smiraj utakmice. Nije pokazao dobru utakmicu, imao je samo dva udarca u okvir gola. Kao da su se igrači čuvali za sljedeću utakmicu u Europi. Čini mi se da se moglo još nekim igračima dati šansu, dosta je igrača na klupi, koji ne igraju. Čak bih se uplašio za njih u budućnosti, idu hladnija vremena pa će se možda prehladiti i dobiti upalu pluća... Mora se više rotirati, teško je očekivati kad netko sjedi na klupi dva mjeseca, a ti mu ne daješ ni minutu. Dinamo je zasluženo pobijedio, a Osijek ima upitnika sve više - rekao je Jozinović i nastavio:
- Gotovo sam siguran kako bude vrijeme ići dalje, da će biti sve više nezadovoljnih igrača. Dinamo ima roster od 25 igrača koji svi mogu ući u prvih 11. To je sigurno. Ne rotira dovoljno dobro s obzirom na Europu, ima tu kvalitetnih igrača. Ne znam zašto ih je Dinamo dovodio za klupu.
Hajduk je bez stresa odradio zahtjevno gostovanje u Puli i pobijedio Istru 3-0.
- Najbolja utakmica Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije. Zaslužena pobjeda, od prve do 90. minute Hajduk je bio bolji. Nije dao Istri nikakvu minutu ili situaciju da bi pobjeda došla u pitanje. Vidio je i Garcia da je ova formacija najbolja u ovom trenutku, prošlu je igrao s tri stopera, pokazalo se da to nije najbolje. Hajduk je bio vrlo dobar i u obrani i napadu.
Michele Šego zabio je dva gola.
- Nisam sumnjao je li igrač za Hajduk. Jedan od najboljih krilnih igrača u ligi, uz Hoxhu i Lisicu. Još nije dosegao svoj maksimum, može biti i bolji. Igra pun samopouzdanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+