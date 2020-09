Nema Giannisa, nema problema za Buckse! Slavili u produžetku

<p>Nedjelja je očito dan za drame u Americi, a nakon nesvakidašnjeg događaja na američkom Grand Slam turniru US Openu, pravu smo dramu gledali i u prvoj nedjeljnoj utakmici NBA doigravanja.</p><p>Milwaukee Bucksi bili su na korak od ispadanja iz doigravanja iako su u seriji s Miamijem ušli kao uvjerljivi favoriti. Gubili su 3-0, a u četvrtoj utakmici ostali su bez <strong>Giannisa Antetokounmpa</strong> još u prvom poluvremenu kad se on ozlijedio. I uspjeli su slaviti! U nevjerojatnoj drami u produžetku...</p><p>Slavili su Bucksi 118-115 bez svog MVP-a, a povukao je All-Star igrač<strong> Khris Middleton </strong>s 36 poena, a igrao je 47 minuta i 59 sekundi utakmice! Zabio je tricu za vodstvo šest sekundi do kraja i bacanja kojima je potvrdio pobjedu na par sekundi do kraja. </p><p>Ali nevjerojatne, baš nevjerojatne stvari radio je mladi <strong>Tyler Herro</strong>. Bek rođen 2000. godine zabio je 11 poena u utakmici, a od toga tri trice kad je bilo najbitnije! Jednu krajem četvrte četvrtine i onda dvije trice u dva napada zaredom krajem produžetka, od kojih je druga bila onako nevjerojatna, poput onih koje je zabijao Tracy McGrady u legendarnom preokretu protiv Spursa s 13 poena u 36 sekundi... Ipak, Herrou to nije bilo dovoljno, a serija još nije gotova!</p><p> </p>