Kustić najavio: Početak sezone bit će vjerojatno bez gledatelja

"Kad smo stali s natjecanjem, malo tko je vjerovao da ćemo privesti kraju sezonu, koja je možda bila i najzanimljivija od osnutka i samostalnosti Hrvatske, jer se poredak na tablici nije znao do zadnjeg kola"

<p>Pratimo svakodnevno epidemiološku situaciju i jednostavno se nismo htjeli dovesti u situaciju da ne krenemo s novom natjecateljskom sezonom, koja počinje vrlo brzo. Zato smo donijeli odluku da nema gledatelja u zadnjem kolu, na finalu Kupa i u kvalifikacijskim utakmicama <strong>Istre </strong>i <strong>Orijenta</strong>, a najvjerojatnije ćemo i krenuti u novo prvenstvo također bez gledatelja. Sadašnjom odlukom i Liga nacija se igra bez gledatelja, zato smo i donijeli odluku da se utakmice reprezentacije igraju u Zagrebu, naglasio je izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza<strong>, Marijan Kustić </strong>u razgovoru za <a href="https://sport.hrt.hr/640868/kustic-za-hrt-o-protekloj-sezoni-uvijek-ima-zadovoljnih-i-nezadovoljnih" target="_blank">HRT</a>, a onda rekao:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Čim smo došli u ovu situaciju s korona virusom, osnovali smo radnu skupinu, s liječnicima, epidemiolozima i našim ljudima koji vode natjecanja unutar HNS-a. Sigurno da smo pratili svakodnevnu situaciju, tako smo donosili odluke. Kad smo stali s natjecanjem, malo tko je vjerovao da ćemo privesti kraju sezonu, koja je možda bila i najzanimljivija od osnutka i samostalnosti Hrvatske, jer se poredak na tablici nije znao do zadnjeg kola - kazao je.</p><p>Podsjetimo, HNS je u finalu Hrvatskog nogometnog kupa u Šibeniku potpisao ugovor s novim partnerom za medijska i televizijska prava, tvrtkom Endorphin Magine LTD. Počevši s natjecateljskom godinom 2022./23., Endorphin će preuzeti produkcijska i distribucijska prava za sve utakmice u HNS-ovom vlasništvu uključujući muška i ženska klupska natjecanja, utakmice futsalskih, mladih i ženskih reprezentacija te necentralizirane prijateljske utakmice A reprezentacije.</p><p>- To je odlično za hrvatski nogomet, za hrvatske klubove. Sva sredstva će biti usmjerena na klubove, na prvu ligu, žensku ligu, futsal ligu. To je veliki iskorak, pogotovo u ovoj situaciji jer klubovima nije lako pribaviti financijska sredstva da bi se održali i izdržali cijelu sezonu - smatra izvršni direktor HNS-a.</p><p>Iako postoji puno kritika na VAR, Kustića to ne uzbuđuje. </p><p>- Uvijek ima zadovoljnih i nezadovoljnih. Ono što je naš cilj je da smo uveli VAR sustav, s time smo željeli smanjiti pogreške na minimum. Ono što uvijek volimo reći je da ne želimo da se poslije utakmica vuku 'repovi', ali možemo konstatirati da je suđenje bilo jako dobro. Primjena VAR-a pokazala se kao odličan pogodak, zadovoljni smo i sretni, treba tu još više edukacije i s vremenom će se to usavršavati.</p><p> </p>