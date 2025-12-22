Obavijesti

SVI NA VAGU!

Nema kolača za Gvardiola! Pep zaprijetio igračima Cityja: 'Tko se udeblja za Božić, neće igrati!'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: twitter

Španjolski strateg najavio je da će svaki igrač po povratku stati na vagu kako bi se provjerilo jesu li zadržali optimalnu fizičku spremu. 'Želim ih držati pod kontrolom', rekao je Pep Guardiola

Dok se veći dio Engleske prepušta blagdanskom duhu i uživanju u delicijama, za igrače Manchester Cityja božićni odmor dolazi s posebnim upozorenjem. Njihov menadžer, Pep Guardiola, poznat po beskompromisnom pristupu i težnji za savršenstvom, pobrinuo se da njegovi nogometaši ni na trenutak ne zaborave na profesionalne obveze. Poruka je bila kratka i brutalno jasna, tko se vrati s viškom kilograma, neće putovati na sljedeću utakmicu.

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Nakon pobjede protiv West Hama od 3-0, koja je City zadržala u utrci za naslov s vodećim Arsenalom, Guardiola je svojoj momčadi dao tri slobodna dana za proslavu Božića s obiteljima. Ipak, idila je začinjena strogim pravilom koje ne ostavlja prostora za opuštanje.

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League - Knockout Phase Play Offs - Second Leg - Santiago Bernabeu
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Vaga kao božićni sudac

Španjolski strateg najavio je da će svaki igrač po povratku stati na vagu kako bi se provjerilo jesu li zadržali optimalnu fizičku spremu.

​- Onog trenutka kada stignu nakon tri slobodna dana, želim vidjeti u kakvom su se stanju vratili. Mogu jesti, ali želim ih držati pod kontrolom - izjavio je Guardiola, prenosi BBC

​- Zamislite igrača koji je sada u savršenoj formi, ali se vrati s tri kilograma viška. On će ostati u Manchesteru, neće putovati u Nottingham Forest - nedvosmisleno je poručio. Utakmica protiv Nottingham Foresta na rasporedu je već 27. prosinca, što znači da vremena za ispravljanje eventualnih "blagdanskih grijeha" jednostavno nema.

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Manchester City v Al Hilal
Foto: Lee Smith

Disciplina kao zaštitni znak

Ovakav pristup nipošto nije novost za one koji prate Guardiolinu karijeru. Njegova opsjednutost detaljima, a posebice fizičkom spremom igrača, postala je legendarna. Još po dolasku u Manchester City 2016. godine, uveo je stroga pravila prehrane i redovito je udaljavao članove momčadi s treninga prve ekipe dok ne bi dosegli zadanu težinu.

Bivši branič Cityja Gael Clichy jednom je prilikom otkrio kako je Guardiola igračima zabranio pizzu, određene sokove i drugu "tešku hranu", smatrajući da takve namirnice nemaju mjesta u jelovniku vrhunskih sportaša.

Javnost se također dobro sjeća slučaja veznjaka Kalvina Phillipsa. Nakon Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, Guardiola je javno izjavio da se igrač vratio "pretežak", zbog čega mu se kasnije morao ispričati, no poruka je ostala ista, standardi se moraju poštovati bez iznimke, a tako će biti i ovaj put. 

OSTALO

