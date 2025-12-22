Španjolski strateg najavio je da će svaki igrač po povratku stati na vagu kako bi se provjerilo jesu li zadržali optimalnu fizičku spremu. 'Želim ih držati pod kontrolom', rekao je Pep Guardiola
Nema kolača za Gvardiola! Pep zaprijetio igračima Cityja: 'Tko se udeblja za Božić, neće igrati!'
Dok se veći dio Engleske prepušta blagdanskom duhu i uživanju u delicijama, za igrače Manchester Cityja božićni odmor dolazi s posebnim upozorenjem. Njihov menadžer, Pep Guardiola, poznat po beskompromisnom pristupu i težnji za savršenstvom, pobrinuo se da njegovi nogometaši ni na trenutak ne zaborave na profesionalne obveze. Poruka je bila kratka i brutalno jasna, tko se vrati s viškom kilograma, neće putovati na sljedeću utakmicu.
Nakon pobjede protiv West Hama od 3-0, koja je City zadržala u utrci za naslov s vodećim Arsenalom, Guardiola je svojoj momčadi dao tri slobodna dana za proslavu Božića s obiteljima. Ipak, idila je začinjena strogim pravilom koje ne ostavlja prostora za opuštanje.
Vaga kao božićni sudac
Španjolski strateg najavio je da će svaki igrač po povratku stati na vagu kako bi se provjerilo jesu li zadržali optimalnu fizičku spremu.
- Onog trenutka kada stignu nakon tri slobodna dana, želim vidjeti u kakvom su se stanju vratili. Mogu jesti, ali želim ih držati pod kontrolom - izjavio je Guardiola, prenosi BBC.
- Zamislite igrača koji je sada u savršenoj formi, ali se vrati s tri kilograma viška. On će ostati u Manchesteru, neće putovati u Nottingham Forest - nedvosmisleno je poručio. Utakmica protiv Nottingham Foresta na rasporedu je već 27. prosinca, što znači da vremena za ispravljanje eventualnih "blagdanskih grijeha" jednostavno nema.
Disciplina kao zaštitni znak
Ovakav pristup nipošto nije novost za one koji prate Guardiolinu karijeru. Njegova opsjednutost detaljima, a posebice fizičkom spremom igrača, postala je legendarna. Još po dolasku u Manchester City 2016. godine, uveo je stroga pravila prehrane i redovito je udaljavao članove momčadi s treninga prve ekipe dok ne bi dosegli zadanu težinu.
Bivši branič Cityja Gael Clichy jednom je prilikom otkrio kako je Guardiola igračima zabranio pizzu, određene sokove i drugu "tešku hranu", smatrajući da takve namirnice nemaju mjesta u jelovniku vrhunskih sportaša.
Javnost se također dobro sjeća slučaja veznjaka Kalvina Phillipsa. Nakon Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, Guardiola je javno izjavio da se igrač vratio "pretežak", zbog čega mu se kasnije morao ispričati, no poruka je ostala ista, standardi se moraju poštovati bez iznimke, a tako će biti i ovaj put.
