Nema kolača za Gvardiola! Pep zaprijetio igračima Cityja: 'Tko se udeblja za Božić, neće igrati!'

Dok se veći dio Engleske prepušta blagdanskom duhu i uživanju u delicijama, za igrače Manchester Cityja božićni odmor dolazi s posebnim upozorenjem. Njihov menadžer, Pep Guardiola, poznat po beskompromisnom pristupu i težnji za savršenstvom, pobrinuo se da njegovi nogometaši ni na trenutak ne zaborave na profesionalne obveze. Poruka je bila kratka i brutalno jasna, tko se vrati s viškom kilograma, neće putovati na sljedeću utakmicu.

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Nakon pobjede protiv West Hama od 3-0, koja je City zadržala u utrci za naslov s vodećim Arsenalom, Guardiola je svojoj momčadi dao tri slobodna dana za proslavu Božića s obiteljima. Ipak, idila je začinjena strogim pravilom koje ne ostavlja prostora za opuštanje.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Vaga kao božićni sudac

Španjolski strateg najavio je da će svaki igrač po povratku stati na vagu kako bi se provjerilo jesu li zadržali optimalnu fizičku spremu.

​- Onog trenutka kada stignu nakon tri slobodna dana, želim vidjeti u kakvom su se stanju vratili. Mogu jesti, ali želim ih držati pod kontrolom - izjavio je Guardiola, prenosi BBC.

​- Zamislite igrača koji je sada u savršenoj formi, ali se vrati s tri kilograma viška. On će ostati u Manchesteru, neće putovati u Nottingham Forest - nedvosmisleno je poručio. Utakmica protiv Nottingham Foresta na rasporedu je već 27. prosinca, što znači da vremena za ispravljanje eventualnih "blagdanskih grijeha" jednostavno nema.

Foto: Lee Smith

Disciplina kao zaštitni znak

Ovakav pristup nipošto nije novost za one koji prate Guardiolinu karijeru. Njegova opsjednutost detaljima, a posebice fizičkom spremom igrača, postala je legendarna. Još po dolasku u Manchester City 2016. godine, uveo je stroga pravila prehrane i redovito je udaljavao članove momčadi s treninga prve ekipe dok ne bi dosegli zadanu težinu.

Bivši branič Cityja Gael Clichy jednom je prilikom otkrio kako je Guardiola igračima zabranio pizzu, određene sokove i drugu "tešku hranu", smatrajući da takve namirnice nemaju mjesta u jelovniku vrhunskih sportaša.

Javnost se također dobro sjeća slučaja veznjaka Kalvina Phillipsa. Nakon Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, Guardiola je javno izjavio da se igrač vratio "pretežak", zbog čega mu se kasnije morao ispričati, no poruka je ostala ista, standardi se moraju poštovati bez iznimke, a tako će biti i ovaj put.