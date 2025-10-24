Nema Livaje, a Garcia ima još jednu prisilnu rošadu. Evo tko bi danas trebao startati za Hajduk

Marko Livaja nije spreman za utakmicu s Goricom jer još ne trenira s momčadi, a osim njega u konkurenciji nema ni Frana Karačića, Ismaela Dialloa, Marina Skelina i Roka Brajkovića, kazao je u najavi gostovanja u Velikoj Gorici (petak, 18 sati) trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Pokretanje videa... 02:07 Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

S obzirom na sjajno odrađeno gostovanje u Puli i raspoloživost kadra, jasno je da trener Hajduka neće previše mijenjati, kako u formaciji tako i u igračkom kadru, lako je moguće da bi mogao zamijeniti tek Adriona Pajazitija koji je na prisilno pauzi zbog četvrtog žutog kartona u Puli. U kombinacijama za upražnjeno mjesto u veznom redu su Hugo Guillamón, Anthony Kalik i Niko Sigur, svatko sa svojim prednostima i manama.

- Želimo dinamičnog i agresivnog igrača na toj poziciji jer imamo ideju kako želimo igrati. Dosta smo igrača mijenjali na toj poziciji, Kalik je više desetka za mene nego zadnji vezni, Sigur igra na više pozicija, među ostalim i na boku, Guillamón je stigao zadnji... - kazao je trener Hajduka.

Ako je vjerovati onome što je Garcia uigravao tijekom tjedna, najbliži ulozi Pajazitijeve zamjene trebao bi biti Sigur, a ostatak momčadi trebao bi biti isti kao i u Puli. Dakle, Ivušić na golu, Hodak ostaje na desnom, a Hrgović na lijevom boku jer je Garcia bio izuzetno zadovoljan njihovim igrama, a zadnju liniju zatvaraju Šarlija i Mlačić. Sigur bi dakle trebao ući u vezni red s Krovinovićem i Pukštasom, Rebić i Almena na krila, a sjajni Šego, koji je bio najbolji igrač Hajduka u Puli bi trebao ostati u špici.

Gorica je nakon sjajnog starta upisala tri uzastopna poraza protiv Osijeka, Rijeke i Varaždina i sigurno će učiniti sve da prekinu taj crni niz.

- Ovo je liga s malo klubova i svi se dobro poznajemo, tako poznajemo i momčad Gorice koja ima jako puno kvalitetnih igrača. U prvom susretu smo ih svladali, crveni karton je promijenio tijek stvari na terenu, dali smo dva gola iz kaznenih udaraca, ali bili smo dobri, pogotovo u tranziciji. A kad igraš napadački dogodi se da te suparnik iznenadi nekom kontrom. Očekujem dobru, ali tešku utakmicu jer Gorica svaku utakmicu čini teškom - zaključio je Garcia.

Hajduk protiv Gorice: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pukštas, Krovinović - Almena, Šego, Rebić