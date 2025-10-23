Garcia: Ekstremno je razmišljati da je Livaja izgubio mjesto, a pogodile su me poruke u Puli...

Nakon sjajne predstave i visoke pobjede u Puli pred Hajdukom je novo gostovanje, ali i s istim imperativom – pobjedom. Opet bez Livaje, ovoga puta i bez Pajazitija, vjerojatno opet u istoj formaciji i s istim stilom kakav smo gledali u Puli. Trener Hajduka Gonzalo Garcia svjestan je situacije i očekivanja...

Je li Livaja izgubio mjesto u momčadi?

- Marko nije igrao zbog ozljede... To je ekstremno mišljenje da je izgubio mjesto...

Jesu li četiri pobjede bez Livaje znak da možete i bez njega?

- Mi moramo prije svega biti momčad, to je najvažnije, to što smo pobjeđivali bez njega nije ikakav dokaz. Nadam se da će Marko biti što prije spreman za nastup. Nadam se da će svi igrači biti spremni jer će momčad biti jača.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ostaje li Hodak na desnom beku?

- Sretan sam jer radi dobro, jedan je od igrača za kojeg sam siguran da će napredovati i razvijati se, da će dobivati prilike, a kad igra da će odigrati dobro. Bit će i dobrih i loših utakmica ali sam siguran da će on biti fokusiran. On je danas drugačiji igrač nego kad smo ga zatekli, i on i mnogi. On je ponizan i gladan i zato napreduje.

Kako s odmakom od par dana komentirate sramotno ponašanje gledatelja u Puli i jeste li razmišljali zbog toga napustiti hrvatski nogomet?

- Ne, nije to problem Hrvatske nego društva, ljudi zaboravljaju da smo ljudi i da svaki dan dajemo sve od sebe. Dajemo sve od sebe, naporno radimo, a što se događa u nogometu događa se i u društvu, ili su za tebe ili protiv. Za mene je najvažnije da su ljudi koji rade u klubu sretni što su me vidjeli, kao i ja njih. Njihove poruke su najljepše zadovoljstvo. Pogodilo me duboko u duši jer Pulu smatram svojim domom, moja su djeca bila na stadionu... Ne pričam puno, ali kad pričam kažem ono što osjećam.

Je li bilo dovoljno vremena za analizu Gorice?

- Bilo je dovoljno vremena, pripremili smo se, dobro se poznajemo, ovo je liga s malo klubova i svi se dobro poznajemo. Oni imaju jako puno dobrih igrača, neke stvari ćemo korigirati... U prvom susretu smo bili bolji, imali smo prilike, bili smo dobri u tranziciji, ali kad napadaš dogodi se da te suparnik iznenadi kontrom. Zabili smo iz penala, crveni karton je promijenio stvari, ali očekujem dobru utakmicu.

Pobijedili su Dinamo, a tri utakmice su izgubili?

- Oni rade utakmice teškima, ušli su dobro, radili su problem Dinamu... S njima nikad ne znaš kako će odigrati, nekad spuštaju ritam, prilagođavaju se, bit će teško, gubili su ali dobra su momčad.

Je li ovo u Puli bila najbolja utakmica Hajduka, uz onu u Osijeku?

- Utakmica u Osijeku nije za mene u top tri, moj osjećaj je da smo bili bolji protiv Belupa, Gorice i Istre doma... Zadnja s Istrom je bila jedna od najboljih, slažem se, držali smo ritam svih 90 minuta, ranije smo u nekim utakmicama padali u 80., 75...

Možemo li očekivati sličnu utakmicu kao u Puli s vaše strane?

- Suparnik je drugačiji, svaki je tjedan drugačiji, razni su utjecaji, teren, vjetar... unutarnji i vanjski razlozi. Želimo igrati, možeš dvije – tri utakmice izdvojiti, ali to je naš identitet, nekad pobijediš, nekad ne...Vidjet ćemo, želimo dobiti...

Guillamón, Kalik, Sigur..., tko je najbliži ulozi zamjene za Pajazitija?

- Želimo dinamičnog i agresivnog igrača na toj poziciji, imamo ideju kako želimo igrati... Dosta smo igrača mijenjali na toj poziciji, Klaik je više desetka za mene, Sigur igra i beka...