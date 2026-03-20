Nema mu kraja: Legendarni O'Sullivan postavio novi rekord

Ronnie O'Sullivan šokirao svijet snookera postigavši nevjerojatnih 153 boda u jednom potezu! Ovim 'breakom' nadmašio je rekord iz 2004. i zacementirao svoj status legende snookera

Najbolji igrač snookera svih vremena, 50-godišnji Englez Ronnie O'Sullivan u petak je postavio novo postignuće u svojoj fantastičnoj karijeri tijekom koje je osvojio i sedam naslova svjetskog prvaka, on je u četvrtfinalu turnira "World Open" u Yushanu ostvario najveći broj bodova u jednom posjetu stolu u povijesti koji sada iznosi 153.

U snookeru se 147 bodova, odnosno pospremanje po 15 crvenih i crnih kugli zaredom, a onda i svih preostalih kugli po određenom rasporedu (žuta, zelena, smeđa, plava, roza, crna) smatra kao maksimum, što je O'Sullivan tijekom svoje sada već 34-godišnje profesionalne karijere ostvario čak 17 puta, ali postoji iznimka kada suparnik odigra nedopušteni udarac i sudac procijeni kako igrač ima pravo na takozvanu slobodnu kuglu, odnosno može nominirati bilo koju kuglu na stolu kao dodatnu crvenu i tako započne "break".

Upravo se to dogodilo u petak kada je Velšanin Ryan Day u trenutku kada su još uvijek sve kugle bile na stolu odigrao nedopušteni udarac i ponudio O'Sullivanu slobodnu kuglu.

O'Sullivan je to iskoristio, krenuo u "break" pospremivši zelenu kuglu, a zatim i crnu. Uslijedilo je čišćenje stola tijekom kojega je O'Sullivan nakon 15 crvenih 13 puta pospremao crnu kuglu, a dva puta rozu te onda i sve ostale kugle pa je stigao do nesvakidašnjeg rezultata od 153. Time je nadmašio rekord Jamiea Burnetta koji je 2004. godine ostvario "break" od 148.

