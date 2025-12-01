'Nema nikakvih upitnika oko Livaje. On je zadužio Hajduk'

U emisiji HTV-a Stadion bivši nogometaš Hajduka Darko Jozinović komentirao je utakmice nepotpunog 15. kola HNL-a, s posebnim naglaskom na dvoboje Hajduka, Rijeke i Osijeka. Na Poljudu je Hajduk odigrao 1-1 protiv Varaždina, a Jozinović je istaknuo kako je susret imao dva potpuno različita poluvremena.

- U prvom poluvremenu Hajduk je bio puno lošiji, a u drugo poluvremenu je bio puno bolji. Nekako je na kraju realan rezultat. Kad gledamo na poluvremenu i sve što se događalo na kraju utakmice, Hajduk je bio bliži pobjedi. Varaždin je dobar. Znao sam da neće prikazati onako lošu partiju kao protiv Dinama, neaktivnu prema naprijed. Pokazali su da imaju igru protiv Hajduka, da vole igrati na Poljudu.

Pokretanje videa... 01:14 Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Posebno je naglasio probleme Hajduka u prvom dijelu:

- Hajduk je bio trom, spor i razvučenih linija u sredini, a Varaždin je dobar u tranziciji. Imaju brze igrače i radili su probleme Hajduku u prvom poluvremenu. Prvo poluvrijeme išlo je na stranu Varaždina, a drugo na Hajdukovu stranu. Hajduk se u drugom dijelu konsolidirao, igrao bolje i trebao je doći do pobjede.

Govorio je i o Marku Livaji:

- Bio je ozlijeđen, polako ga je uvodio Garcia. Oko Livaje nema nikakvih upitnika. On je najbolji igrač Hajduka i zadužio je ovu momčad. Livaja kad uđe u utakmicu, vidi se da momčad izgleda drugačije, sigurnije i opasnije. Vidim Livaju u prvih 11 protiv Dinama.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Utakmica Lokomotive i Rijeke završila je 1-1, a Jozinović je ocijenio da je rezultat realan.

- Jedna i druga momčad propustile su priliku da pobjedama dođu na četvrtu poziciju. Za Lokomotivu se može reći da je u maloj krizi rezultata. Već šestu utakmicu su bez pobjede. Lokomotiva dosta stvara prilike, ali imaju problema u završnici. Rijeka je htjela nastaviti dobru partiju protiv Hajduka, a s ovom pobjedom približili bi se četvrtoj poziciji, ali dosta su i mijenjali ovu utakmicu.

Posebno je naglasio važnost povratka Nike Jankovića:

- Velika je stvar za Rijeku povratak Jankovića. On je svakako igrač koji mora biti u prvih 11.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

O radu trenera Victora Sancheza rekao je:

- Treba vidjeti koliko proces traje. Kod Olimpije nije to dugo trajalo. Kod Rijeke je bilo nekih upitnika u nekim utakmicama, ali vidjelo se da Rijeka ima glavu i rep. Trebalo je vremena igračima da shvate kako on želi igrati. Vidi se da Rijeka izgleda sve bolje i bolje. Rijeka će doći do pozicija koje zaslužuje.

Osijek je na svom terenu odigrao 2-2 protiv Vukovara, što je Jozinović ocijenio kao nastavak dugotrajne krize.

- Nitko nije očekivao da će biti ovakva situacija u Osijeku. Godinu dana je Osijek u ovim problemima. Osijek zaslužuje puno više. Igrači su ostali dužni najviše. To je bio slučaj i prošle i ove sezone. Vidi se da nije problem u trenerima. Igrači u Osijeku ne rade već duže vrijeme ono što trebaju raditi. Oni se sad bore za ostanak i tako trebaju razmišljati.