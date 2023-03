'Nema opravdanja za ono što sam napravio, ali reagirao sam na primitivne uvrede s tribina'

- Ne opravdava me to što smo svi bili vrijeđani i provocirani cijelu utakmicu, nisam smio reagirati i opravdano sam isključen, ali želim da se zna da je moja reakcija bila samo odgovor na ono što se događalo na tribinama – kazao nam je jutro nakon incidenta tijekom utakmice 15. kola Prve HMNL između Futsal Dinama i Torcide u Zagrebu Mario Grubić – Kula, osnivač i dugogodišnji predsjednik kluba.

Utakmicu koja bi mogla odlučivati o opstanku na koncu je 3-0 dobio Futsal Dinamo, a incident se dogodio nakon trećeg gola.

- Moram se vratiti unatrag, na utakmicu koju smo odigrali s njima u Splitu i koja je protekla bez ikakvih problema. Bilo je povika s tribina, ali to je bila "kamilica" u odnosu na ovo što se događalo u Zagrebu. Za razliku od Futsal Dinama, na naše utakmice ne dolaze organizirano mlađi navijači. Mi smo stara garda, koji smo bili dio te scene u osamdesetim godinama, a klub je osnovan prije 40 godina i kroz njega su prošli i Goran Ivanišević i Milan Rapaić i Dean Računica...

- Znali smo da na utakmicu dolazi 300 najžešćih BBB-a, da će biti vrijeđanja i na to smo bili spremni. Ali ovo što smo doživjeli bilo je izvan bilo kakvih okvira, čak i navijačkih. Gađali su nas kovanicama i upaljačima, od prve minute vrijeđali povicima "P... tovarske", "Ubij tovara", "J... se Splite"... konstantno vrijeđanje. I onda, nakon trećeg gola, jedan iz publike koji nam je od prve minute prijetio, skinuo se gol, uhvatio se za onu stvar i mahao prema nama. Tu sam pukao, uhvatio sam se i ja za međunožje i nakon prijave me sudac zasluženo isključio.

Crveni karton značio je da mora s parketa, a na odlasku je prema onima koji su njega i igrače najviše vrijeđali pokazao je klupski dres.

- Bio sam na klupi kao službena osoba a taj dres je službeni dres, koji služi kad se igra s igračem/golmanom. Imao sam ga u ruci i pokazao sam ga prema onima koji su nas najviše vrijeđali. Kako je rekao Maradona: "Možeš mi uzeti sve, ali ponos ne" A taj dres je moj ponos već 40 godina i zato sam ga podigao i pokazao prema tribinama.

U tom trenutku sručila se bujica uvreda prema Grubiću i ostatku momčadi, zaštitari su ga odmah izveli s terena jer neki huligani pokušavali s tribina ući na teren i obračunati se s gostujućom momčadi...

- Svi ste vidjeli fotografiju kako me neki čovjek izvodi s parketa, a ja vas sad pitam tko je taj čovjek i po čemu su svi zaključili da je to zaštitar. Je li on imao bilo kakvu oznaku? To je mogao biti bilo tko... Organizacija utakmice bila je jako loša, malo policije i zaštitara, atmosfera linča, od prve minute mi smo bili vrijeđani i gađani svime i svačim...

Na sreću među igračima i vodstvima klubova nije bilo zle krvi.

- Osim nekulturnih povika s tribina i ponašanja navijača mi nemamo drugih primjedbi. Nemam ja opravdanja ni za sebe, nisam smio tako reagirati bez obzira na provokacije i opravdano sam isključen. Ali želim da se zna da mi nismo došli provocirali i da je moja reakcija bila isključivo odgovor na ono što se događalo na tribinama... Žao mi je što je dio medija jednostrano prenio ružnu sliku o meni i o klubu, a sve pod krinkom brige za dobrobit djece koja su bila na tribinama. Istim tima nije smetalo to što su ta djeca slušala kako se na najprimitivniji mogući način vrijeđa Hajduk, Split, Torcidu i Dalmaciju od prve minute utakmice.

