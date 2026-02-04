Nema više antiseks kreveta. Evo gdje borave i što jedu olimpijci

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini nude spektakularnu raspršenost. Šest različitih sela, pravi kreveti, talijanske delicije i dvoje hrvatskih stjegonoša
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine ostat će upamćene kao jedne od geografski najraspršenijih u povijesti. Natjecanja se održavaju na području većem od 22.000 četvornih kilometara, povezujući urbanu vrevu Milana s alpskim središtima poput Cortine d'Ampezzo, Bormija i Livigna. Takav koncept zahtijevao je i inovativan pristup smještaju sportaša.
Umjesto jednog centralnog olimpijskog sela, organizatori su uspostavili mrežu od šest rezidencijalnih središta kako bi se smanjilo vrijeme putovanja i sportašima omogućila što bolja priprema za natjecanja. Svako od tih sela ima jedinstven karakter, od potpuno novog i održivog kompleksa u Milanu do privremenog naselja u srcu Dolomita.
Dva glavna olimpijska sela, smještena u Milanu i Cortini, najbolje oslikavaju kontrast ovih Igara. U Milanu, u četvrti Porta Romana, niknuo je moderan kompleks koji je projektirao ugledni arhitektonski ured Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Tijekom Igara, u šest novih stambenih zgrada i dvije obnovljene povijesne građevine boravit će oko 1700 sportaša.
Cijeli projekt osmišljen je prema najvišim standardima održivosti, s ciljem gotovo nulte emisije štetnih plinova. Nakon što se olimpijski plamen ugasi, ovo naselje doživjet će transformaciju i postati najveći kompleks za smještaj studenata u Italiji, ostavljajući trajno nasljeđe gradu.
Potpuno drugačija priča je u Cortini d'Ampezzo. U mjestu Fiames, desetak minuta vožnje od središta grada, postavljeno je privremeno naselje za otprilike 1400 sportaša. Sastoji se od 377 moderno dizajniranih, ali spartanski opremljenih mobilnih kućica. Iako neki mediji ovo naselje opisuju kao "park s kamperima", svaka jedinica opremljena je vlastitim grijanjem, kupaonicom i tušem, a sportašima nudi neprocjenjiv mir i izravan dodir s Dolomitima. Talijanski povjerenik za infrastrukturu, Fabio Saldini, istaknuo je ljepotu ovog koncepta.
Jedna od glavnih tema uoči posljednjih nekoliko Olimpijskih igara bili su smještajni uvjeti, a posebno kontroverzni kartonski antiseks kreveti viđeni u Tokiju i Parizu. Sportaši koji su stigli u Italiju mogu odahnuti. Organizatori su se odlučili za tradicionalne, "prave" krevete s drvenim ili metalnim okvirima, što je naišlo na opće odobravanje. Sobe su uglavnom dvokrevetne, praktično opremljene s prostorom za odlaganje opreme i dovoljnim brojem utičnica.
- Ljepota ovakvog sela leži u činjenici da će sve biti uklonjeno nakon Igara. Ništa nije trajno, a okoliš će biti vraćen u prethodno stanje, čak i poboljšan - rekao je Saldini.
Preostala četiri sela također se oslanjaju na strategiju održivosti. U Anterselvi, Bormiju i Livignu sportaši su smješteni u postojećim hotelima koji su prilagođeni njihovim potrebama, dok je u Predazzu kompleks Alpske škole Guardia di Finanza renoviran i proširen kako bi ugostio natjecatelje u nordijskim disciplinama. Ovaj pristup, koji se oslanja na više od 90 posto postojećih ili privremenih objekata, značajno smanjuje ekološki otisak Igara.
Što se tiče prehrane, sportašima su na raspolaganju restorani s bogatom ponudom koja slavi talijansku kuhinju. Naglasak je na tjestenini, pizzi, focacci, ali i na zdravim opcijama poput ribe, nemasnog mesa te bogatog izbora salata, mahunarki i orašastih plodova.
Organizatori su osigurali i bezglutenske, veganske te halal obroke kako bi zadovoljili potrebe svih natjecatelja.
