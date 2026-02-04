Nema više antiseks kreveta. Evo gdje borave i što jedu olimpijci

Jedna od glavnih tema uoči posljednjih nekoliko Olimpijskih igara bili su smještajni uvjeti, a posebno kontroverzni kartonski antiseks kreveti viđeni u Tokiju i Parizu. Sportaši koji su stigli u Italiju mogu odahnuti. Organizatori su se odlučili za tradicionalne, "prave" krevete s drvenim ili metalnim okvirima, što je naišlo na opće odobravanje. Sobe su uglavnom dvokrevetne, praktično opremljene s prostorom za odlaganje opreme i dovoljnim brojem utičnica. | Foto: Lisi Niesner