Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: ZAVIRITE U SELO

Nema više antiseks kreveta. Evo gdje borave i što jedu olimpijci

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini nude spektakularnu raspršenost. Šest različitih sela, pravi kreveti, talijanske delicije i dvoje hrvatskih stjegonoša
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Press Visit at the Olympic and Paralympic Athletes' Village
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine ostat će upamćene kao jedne od geografski najraspršenijih u povijesti. Natjecanja se održavaju na području većem od 22.000 četvornih kilometara, povezujući urbanu vrevu Milana s alpskim središtima poput Cortine d'Ampezzo, Bormija i Livigna. Takav koncept zahtijevao je i inovativan pristup smještaju sportaša. | Foto: Lisi Niesner
1/42
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine ostat će upamćene kao jedne od geografski najraspršenijih u povijesti. Natjecanja se održavaju na području većem od 22.000 četvornih kilometara, povezujući urbanu vrevu Milana s alpskim središtima poput Cortine d'Ampezzo, Bormija i Livigna. Takav koncept zahtijevao je i inovativan pristup smještaju sportaša. | Foto: Lisi Niesner
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026