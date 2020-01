Nemamo trenera golmana, a sad nam trebaju više nego ikad

Ne možemo se dosad požaliti na golmane makar da je moglo i bolje, moglo je. S druge strane, to je poruka da rezerve još imamo i kamo sreće da je pronađemo od polufinala. Zašto ne i od Španjolske.

Marin Šego poludio je do kraja zasad samo protiv Srbije sa 17 obrana, Matej Ašanin iskoristio je šansu protiv Češke i s 10 obrana najavio da može biti ispomoć Šegi zatreba li, što je lijepo znati uoči Stockholma.

Međutim, bode u oko da smo na Euro jedini došli bez trenera golmana, bez Marija Kelentrića. čovjeka zaduženog za pripremu golmana. Nije uobičajeno, a nije ni nimalo nevažno jer detalji su ti koji često presuđuju. Pogotovo među najboljima gdje smo sada. Jedan savjet s klupe u pravom trenutku može odlučiti.

Naši golmani ne žele o tome, ni njima nije zgodno što analize protivnika i priprema za njih nisu onakve kakve bi bile da je Kelentrić s njima jer ga je HRS ostavio kod kuće, a on se potom priključio pripremama Zagreba.

Šego je nakon šest utakmica na 30 posto obrana (39/131), što je 13. mjesto među vratarima koji su prošli do drugog kruga. Ašanin je na 26 posto (14/53). Sredina je 28, dakle, morat ćemo to još pojačati želimo li do kraja.

Španjolci, s kojima igramo za prvo mjesto, imaju uvjerljivo najbolji golmanski par. I Perez de Vargas i Corrales na 35 su posto, na toliko je i Landin bio dok Danska nije ispala, dok su malo slabiji Bitter, Palicka, pa Ferlin, Appelgren, Bergerud...

Šego i Ašanin obranili su dosad po jedan sedmerac. Tu, primjerice, briljira Mađar Mikler koji ih je skinuo već 6 od 13. Perez ih je pročitao pet, kao i Islanđanin Hallgrimsson i Bjelorus Saldacenka. Mađari, i Islanđani do pretposljednjeg kola, suprotno svim najavama bore se za polufinale, još jedan primjer što znači golman u rukometu.



Tema: Rukometni Euro 2020.