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Nenad Bjelica: 'Ako senzor kaže da je Matanović dodirnuo loptu, onda je zaleđe i nema diskusije'

Piše Ivan Tomašković,
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Nenad Bjelica: 'Ako senzor kaže da je Matanović dodirnuo loptu, onda je zaleđe i nema diskusije'
Foto: Luka Stanzl/Pixsell/
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Lome se koplja oko izjednačujućeg gola Hrvatske koji je na kraju poništen zbog toga jer je Matanović kao dirao loptu

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Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva od Portugala u šesnaestini finala. Portugalci su bili bolji s 2-1, a nakon susreta ne stišavaju se reakcije na poništeni pogodak Hrvatske u sudačkoj nadoknadi drugog dijela.

Za Sportklub igru Hrvatske komentirao je Nenad Bjelica, bivši trener Austrije Beč, Lecha, Dinama, Spezije, Osijeka, Uniona, i Trabzonspora. Osječki nogometni stručnjak istaknuo je da je u prvom dijelu Portugal bio bolja momčad, naročito prvih dvadesetak minuta.  U drugom dijelu izašla je bolja Hrvatska. 

- U drugom poluvremenu gledali smo potpuno drugačiju Hrvatsku. Hrvatsku koju iskreno zadnjih nekoliko godina nisam gledao tako kvalitetno. Ovo je tako kvalitetno poluvrijeme u kojem smo dominirali, imali šanse, dobro igrali, zasluženo došli u vodstvo, imali čak šanse i povećati to vodstvo, i onda dolazi do tog za mene vrlo, vrlo polemičnog i diskutabilnog jedanaesterca u 65. minuti. Jedan duel kakvih ima u šesnaestercima kod ubačaja na stotine tijekom utakmice okarakteriziran je kao jedanaesterac. Mislim da to uopće nije bila situacija u kojoj se VAR treba uključivati jer bi VAR trebao ispravljati samo očigledne greške. Možda nije bio ni prekršaj, ali očigledna greška suca - ističe Bjelica. 

Tuga igrača GNK Dinamo nakon odigrane utakmice 1:1 sa Slaven Belupom
Tuga igrača GNK Dinamo nakon odigrane utakmice 1:1 sa Slaven Belupom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Portugal je potom okrenuo susret i poveo 2-1. Na a samom kraju, susret je obilježila još jedna VAR intervencija. Poništen pogodak za 2:2 zbog navodnog dodira Igora Matanovića, koji je aktivirao senzor u lopti. 

- Što se tiče tog izjednačujućeg gola, ako kažu da je Matanović dirao loptu, što ja na snimci ne vidim, ni iz jedne kamere, ali ako kažu da je senzor rekao da je on dodirnuo loptu, onda je to zaleđe i tu nema previše diskusije. Jedino ako je senzor prepoznao taj dodir, jer po onome što smo vidjeli iz svih kamera kad je pokazana ta situacija, ne vidi se da je Matanović skrenuo putanju lopti i da je imao kontakt s loptom - ističe Bjelica koji drži da Hrvatska ima svjetlu budućnost. 

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Foto: KEVIN SOUSA

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