Obavijesti

Sport

Komentari 2
BIVŠI TRENER

Nenad Bjelica: 'Filipoviću treba podrška, kod oba pogotka Thuna nije mogao baš ništa'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Nenad Bjelica: 'Filipoviću treba podrška, kod oba pogotka Thuna nije mogao baš ništa'
Foto: Kjetil Waber / SPP
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prolaskom u 3. pretkolo Lige prvaka, hrvatski prvak osigurao je najmanje nastup u Konferencijskoj ligi

Admiral

Dinamo je nakon produžetaka u uzvratu 2. pretkola Lige prvaka rezultatom 3-2 prošao švicarski Thun.  Gubili su puleni Marija Kovačevića 2-0, no uspjeli su okrenuti.  O velikom preokretu, karakteru momčadi, ali i onome što Dinamo može očekivati u nastavku europskog puta, za Sport Klub govorio je bivši trener Modrih Nenad Bjelica.

- Na kraju bih rekao zaslužen prolaz Dinama, iako je Dinamo u obje utakmice pokazao da sigurno može puno bolje od ovoga što je pružio. Golom Valinčića u završnici riješio je prolaz dalje, ali želim reći kako je u obje utakmice pokazao i neke slabosti koje će morati popraviti u ključnim utakmicama. Jer na razini Lige prvaka neke će se pogreške kažnjavati - rekao je Nenad Bjelica koji istaknuo da je Dinamo prošao teškog protivnika.  Prolaskom u 3. pretkolo Lige prvaka, hrvatski prvak osigurao je najmanje nastup u Konferencijskoj ligi. 

Foto: Luka Stanzl/Pixsell/

- U ovoj situaciji sljedeće pretkolo je ključno za plasman u Ligu prvaka, iako još ne znamo protivnika. Vjerujem da će Dinamo u trećem pretkolu imati nešto lakšeg protivnika, tko god to bude od ove dvije momčadi. Dinamo sada ima dvije službene utakmice u nogama, vraća se i Luka Stojković. Ovakve pobjede daju elan i snagu za dalje - ističe Bjelica. 

Također, osvrnuo se i na izvedbe Dinamova vratara Ivana Filipovića budući da navijači žele Dominika Livakovića na golu Modrih. 

UEFA Champions League qualifiers - GNK Dinamo vs FC Thun
Foto: ANTONIO BAT/EPA

- Dominik Livaković je vratar svjetske klase i to je dokazao u reprezentaciji, u Dinamu i u Fenerbahčeu. Uopće ne želim nikoga uspoređivati s njim. Ne bih nikakvu krivnju svalio na Filipovića jer, po mom mišljenju, kod oba pogotka u jučerašnjoj utakmici nije mogao praktički ništa. Teško je to bilo obraniti. Čak i kod drugog gola, jer je Burki fenomenalno pogodio suprotni kut. Ne znam zašto se stvara negativna energija oko Filipovića. Filipović je taj kojem trebamo dati podršku i pomoći mu da bude na visokoj razini - zaključio je Bjelica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Ristovski iz Sarajeva odlazi u Novi Pazar
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ristovski iz Sarajeva odlazi u Novi Pazar

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje
Trener Thuna opleo po Dinamu, Kovačević mu odgovorio: 'Što smo trebali? Pa nisam ja sudio'
IZJAVE TRENERA

Trener Thuna opleo po Dinamu, Kovačević mu odgovorio: 'Što smo trebali? Pa nisam ja sudio'

DINAMO - THUN 3-2 Drago mi je zbog Kačavende, odlično je odradio pripreme, pokazao da nam može biti od velike koristi. Volio bih igrati protiv Kauna u idućoj fazi jer je tamo naš trener (Sopić), kaže Kovačević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026