Nenad Bjelica: 'Filipoviću treba podrška, kod oba pogotka Thuna nije mogao baš ništa'

Dinamo je nakon produžetaka u uzvratu 2. pretkola Lige prvaka rezultatom 3-2 prošao švicarski Thun. Gubili su puleni Marija Kovačevića 2-0, no uspjeli su okrenuti. O velikom preokretu, karakteru momčadi, ali i onome što Dinamo može očekivati u nastavku europskog puta, za Sport Klub govorio je bivši trener Modrih Nenad Bjelica.

- Na kraju bih rekao zaslužen prolaz Dinama, iako je Dinamo u obje utakmice pokazao da sigurno može puno bolje od ovoga što je pružio. Golom Valinčića u završnici riješio je prolaz dalje, ali želim reći kako je u obje utakmice pokazao i neke slabosti koje će morati popraviti u ključnim utakmicama. Jer na razini Lige prvaka neke će se pogreške kažnjavati - rekao je Nenad Bjelica koji istaknuo da je Dinamo prošao teškog protivnika. Prolaskom u 3. pretkolo Lige prvaka, hrvatski prvak osigurao je najmanje nastup u Konferencijskoj ligi.

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- U ovoj situaciji sljedeće pretkolo je ključno za plasman u Ligu prvaka, iako još ne znamo protivnika. Vjerujem da će Dinamo u trećem pretkolu imati nešto lakšeg protivnika, tko god to bude od ove dvije momčadi. Dinamo sada ima dvije službene utakmice u nogama, vraća se i Luka Stojković. Ovakve pobjede daju elan i snagu za dalje - ističe Bjelica.

Također, osvrnuo se i na izvedbe Dinamova vratara Ivana Filipovića budući da navijači žele Dominika Livakovića na golu Modrih.

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- Dominik Livaković je vratar svjetske klase i to je dokazao u reprezentaciji, u Dinamu i u Fenerbahčeu. Uopće ne želim nikoga uspoređivati s njim. Ne bih nikakvu krivnju svalio na Filipovića jer, po mom mišljenju, kod oba pogotka u jučerašnjoj utakmici nije mogao praktički ništa. Teško je to bilo obraniti. Čak i kod drugog gola, jer je Burki fenomenalno pogodio suprotni kut. Ne znam zašto se stvara negativna energija oko Filipovića. Filipović je taj kojem trebamo dati podršku i pomoći mu da bude na visokoj razini - zaključio je Bjelica.