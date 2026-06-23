Nenad Črnko na čelu Komisije HNS-a, Dinamo je bio kontra i podržao je Hajdukovog Tomića

Nenad Črnko preuzeo je Komisiju za profesionalni nogomet HNL-a za sezonu 2026./2027., a izbor je donio i zanimljiv rasplet iza kulisa. Za njega je glasalo šest klubova: Varaždin, Rijeka, Slaven Belupo, Lokomotiva i Istra, dok se Osijek nije izjasnio.

Jedini protukandidat na ovim izborima bio mu je Fabjan Tomić kao predstavnika Hajduka. Za njega je, zanimljivo, glasao samo Dinamo. Tomić je inače bivši Hajdukov vratar i nekadašnji hrvatski reprezentativac do 19 godina. Za Hajduk je u prvoj momčadi upisao sedam ligaških nastupa, a nakon igračke karijere ostao je u klubu te je od 2022. radio kao administrator sportskog segmenta, blizak svakodnevnim operativnim poslovima prve momčadi.

Črnko je pak godinama je bio vezan uz projekt HNK Gorice, a danas je član Izvršnog odbora HNS-a. Komisiju za profesionalni nogomet vodio je i ranije, pa njegov izbor znači kontinuitet u tijelu koje okuplja predstavnike svih klubova SuperSport HNL-a i predlaže rješenja za kalendar natjecanja, raspodjelu novca od TV prava, marketinška pitanja i druga pitanja važna za prvoligaše.