NEOČEKIVANI OBRAT Dončićeva bivša odustala od alimentacije!

Pravna saga između košarkaške zvijezde Luke Dončića i bivše zaručnice Anamarije Göltes dobila je neočekivan zaplet. Prema sudskim dokumentima, Goltes je podnijela zahtjev za povlačenje tužbe za alimentaciju na sudu u Los Angelesu, samo nekoliko mjeseci nakon što ju je prvotno i pokrenula.

POGLEDAJTE GALERIJU: Tko je Anamaria Göltes?

Namjera je sporazumno rješenje

Njezin potez uslijedio je samo deset dana prije ključnog ročišta zakazanog za 14. kolovoza, na kojem se trebalo odlučivati o Dončićevom zahtjevu za odbacivanje slučaja. "Povlačim svoj Zahtjev za alimentaciju s izričitom namjerom da se ovo pitanje riješi prijateljski i sporazumnim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece", navela je Goltes u podnesku sudu.

Zatražila je da se tužba odbaci "bez predrasuda", što joj kao pravni mehanizam ostavlja otvorenu mogućnost da u budućnosti ponovno pokrene postupak ako privatni dogovor ne bude postignut ili se okolnosti promijene. Sud u Kaliforniji, kako prenose američki mediji, nije odmah prihvatio zahtjev jer je nedostajao Dončićev potpis, što znači da postupak formalno nije bio okončan u trenutku objave.

Dončićev tim osporavao nadležnost suda

Podsjetimo, Goltes je postupak pokrenula 9. ožujka, tražeći uzdržavanje za njihove dvije kćeri, dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju, no u podnesku nije tražila i sudske odluke o skrbništvu. Dončićev pravni tim, predvođen poznatom odvjetnicom za razvode Laurom Wasser, odmah je zatražio odbacivanje tužbe. Njihov ključni argument bio je da sud u Kaliforniji nije nadležan jer Goltes i djeca prebivaju u Sloveniji.

Wasser je u sudskim spisima tvrdila kako je slučaj u Kaliforniji "jasan pokušaj biranja nadležnog suda kako bi iskoristila izdašne iznose alimentacije po kojima je Kalifornija poznata". Njegov tim je naglasio da je Dončić već pokrenuo obiteljski postupak u Sloveniji u veljači, tjednima prije nego je Goltes podnijela zahtjev u L.A.-u, te ustvrdio da je "Slovenija odgovarajući forum za rješavanje ovog spora".

Foto: instagram

Prekid nakon desetljeća veze

Par je bio u vezi otprilike deset godina, još od tinejdžerskih dana, a prekid zaruka objavljen je u ožujku. Zvijezda Lakersa tada je potvrdila kraj veze, navodeći kao razlog nemogućnost dogovora da kćeri budu s njim u SAD-u tijekom NBA sezone. U izjavi za ESPN, Dončić je poručio:

​- Volim svoje kćeri više od ičega i činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke. Sve što radim je za sreću mojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji život koji mogu.

Detalji eventualnog privatnog dogovora bivšeg para o uzdržavanju ili skrbništvu za sada nisu javno objavljeni.

*uz korištenje AI-ja