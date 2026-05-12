Obavijesti

Sport

Komentari 1
TEŽAK IZBOR ZVIJEZDE

Dončić šokirao Slovence: 'Neću igrati za reprezentaciju zbog borbe za skrbništvo nad djecom'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Dončić šokirao Slovence: 'Neću igrati za reprezentaciju zbog borbe za skrbništvo nad djecom'
Foto: Instagram

Luka Dončić objavio je da ovog ljeta neće igrati za slovensku košarkašku reprezentaciju zbog borbe za skrbništvo nad svojim kćerima

Admiral

Slovenski košarkaš Luka Dončić (27) je u utorak objavio na društvenim mrežama da ovo ljeto neće igrati za slovensku košarkašku reprezentaciju. Dončić, koji je kapetan reprezentacije, odluku je donio iz osobnih razloga, odnosno zbog borbe za skrbništvo nad svojim kćerima.

GALERIJA: Dončićeva bivša uzvraća udarac

47
Foto: instagram
ODRŽAT NBA DRAFT Wizardsima prvi odabir drafta, Pacersi 'nastradali' zbog Zupca
Wizardsima prvi odabir drafta, Pacersi 'nastradali' zbog Zupca

Slovenska košarkaška zvijezda od 3. travnja nije mogao pomagati svojoj momčadi u NBA Los Angeles Lakersima zbog ozljede mišića. Lakersi su stigli do polufinala Zapadne konferencije gdje su ih sinoć eliminirali košarkaši Oklahoma City Thundera.

NEMILOSRDNI THUNDER Lakersi su ispali iz doigravanja! Je li to kraj za LeBrona Jamesa?
Lakersi su ispali iz doigravanja! Je li to kraj za LeBrona Jamesa?

- Volim svoje kćeri više od svega i uvijek će mi biti na prvom mjestu u životu - započeo je objavu 27-godišnji Slovenac, najavljujući da slovenska reprezentacija ovog ljeta neće moći računati na njega.

- Dok i dalje težim zajedničkom skrbništvu nad svojim kćerima, prisiljen sam donijeti tešku odluku između putovanja u reprezentaciju i igranja za slovensku reprezentaciju te provođenja ovog ljeta s njima. Nažalost, bilo mi je izuzetno teško vidjeti ih u posljednjih osam mjeseci - rekao je.

Foto: screenshot/instagram

- Dao sam sve da predstavljam Sloveniju i razočaran sam što ovog ljeta neću moći igrati za svoju zemlju. Ali trenutno su mi prioritet moje kćeri i obveze koje imam kao otac - dodao je.

NEPOTREBAN POTEZ VIDEO Wembanyama kao u UFC kavezu. Laktom pogodio igrača Minnesote pa ga suci isključili
VIDEO Wembanyama kao u UFC kavezu. Laktom pogodio igrača Minnesote pa ga suci isključili

Slovenska reprezentacija bori se za nastup na Svjetskom prvenstvu 2027. u Katru, a ovog ljeta igra četiri kvalifikacijske utakmice. Momčad, koju vodi izbornik Aleksandar Sekulić, igrat će protiv Estonije 3. srpnja, a 6. srpnja ugostit će Švedsku kod kuće. U kvalifikacijskom roku krajem kolovoza na rasporedu su još dvije utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zbog nje bi svi u zaleđe. Tange i zastavica su joj rekviziti
SUTKINJA IZ SUSJEDSTVA

FOTO Zbog nje bi svi u zaleđe. Tange i zastavica su joj rekviziti

Giuliana Vigile, 23-godišnja pomoćna sutkinja, osvaja talijanske niže lige! Njezina kombinacija profesionalnosti i online prisutnosti puni stadione i ruši stereotipe
Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka
LOŠE VIJESTI

Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka

HNL je 23. liga Europe po koeficijentu, a to je najniža pozicija na kojoj se nalazi liga nalazi još od sezone 2009./10. kada smo biti tek 27.
VIDEO Millwall - Hull 0-2: Jakir je izborio finale doigravanja!
NA KORAK DO PREMIERSHIPA

VIDEO Millwall - Hull 0-2: Jakir je izborio finale doigravanja!

MILLWALL - HULL 0-2 Sergej Jakirović izborio je finale doigravanja golovima Belloumija i Gelhardta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026