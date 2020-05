Neokrunjeni prvaci Hrvatske iz Pule: Nismo imali ni za sendvič

Pula ponovno diše! Otprilike mjesec i pol dana nakon što je Istru pogodila epidemija korona virusa, igrališta i sportski objekti ponovno su otvoreni. Poklopilo se to s Danom Grada Pule, ali i još jednim povijesnim postignućem. Naime, pioniri Istre 1961 pod vodstvom Sergeja Banovića (42) najbolja su momčad 1. HNL. Doduše, nisu proglašeni prvacima, neće dobiti pehar, ali imaju najviše bodova.

Odlučio je tako HNS priopćenjem u kojem se navodi da se sva natjecanja mladeži (muški, žene, mali nogomet) neće se nastaviti i trenutačne tablice proglašavaju se konačnim. Do prekida natjecanja odigrano je 18 kola, a sjajni pioniri Istre skupili su 47 bodova, tri više od vršnjaka iz zagrebačkog Dinama uz nevjerojatno gol-razliku +45.

Foto: Privatna arhiva

'Uzeli smo Rijeci tri igrača'

Okrenuli smo broj tvorca tog "istarskog čuda" - Sergeja Banovića.

- Fešta je u planu, ljudi iz kluba pripremaju nam nešto, ali to će morati malo pričekati. Nema druženja, još se trenira u manjim grupama. Bit će vremena za to kad se situacija skroz smiri - kaže istarski trener kroz smijeh.

Istra je godinama etiketirana kao klub koji loše razvija mlade igrače. Većina njihovih talenata godinama se potucala po talijanskim i njemačkim niželigašima, jer u Istri 1961 nisu mogli dobiti konkretniju priliku. Također, one najbolje talente uzimala im je Rijeka...

- Što da vam kažem... Dođe Rijeka, ponudi malo bolje uvijete za rad, bolje stipendijske ugovore i igrači odu. Otkako su Španjolci ušli u klub, situacija je puno bolja. Poradili smo na infrastrukturi, napravili prošle godine kvalitetan skauting i stvorili jednu bazu od par ozbiljnih igrača. Naravno da sad roditelji prvo gledaju kako djecu ostaviti kod kuće, a ne slati u neki drugi grad - objašnjava Banović pa dodaje:

- Rijeka je ove godine u blagom padu što se financija tiče, manje ulažu u omladinski pogon pa lakše uspijevamo zadržati igrače. Čak smo mi njima uspjeli uzeti tri igrača! Ma, vjerujte mi, svi koji su pratili ovu generaciju znaju da osvajanje 1. HNL nije nikakvo iznenađenje. Poklopio nam se i dobar raspored, dobra forma igrača...

Foto: Privatna arhiva

'Amerikanci su uništili generaciju'

Znači, Rijeka više nije "opasnost"?

- Sad imamo još veće probleme, sad nam zovu igrače iz cijele Hrvatske. Iz Dinama, Hajduka... - kaže trener Istrinih pionira kroz smijeh.

Do prije dvije godine situacija u klubu bila je grozna. Amerikanac Michael Glover devastirao je klub.

- Zadnjih šest mjeseci preživljavali smo, Amerikanac je nestao iz kluba. O klubu ste u medijima mogli pročitati samo crne vijesti i naravno da se to odrazilo i na nas, roditelji su to čitali i gledali i naravno da nisu željeli da im djeca budu u takvom okruženju... Nismo dobivali plaće, djeca su sama od kuće morala nositi sendviče. Klub nije mogao osigurati ni ručak, ni čaj. Klinci su morali putovati do, recimo, Splita, i ići na noge Hajduku, praktički, ravno iz autobusa pa se taj isti dan vraćati kući. Da stvar bude gora, to i dan-danas rade neki hrvatski klubovi - priča Banović pa dodaje:

- Amerikanci su mi uništili jednu sjajnu generaciju. Neki dečki otišli su u Hajduk, Rijeku... Jedan dečko (Antonio Mionić, op.a.) čak je otišao u Milan. Kako uopće motivirati te dečke kad ni sam sebe ne možeš motivirati za rad? Što da im kažeš kad svi čitaju u novinama da sutra više neće biti kluba!? Uopće ne krivim te dečke, na njihovom mjestu i ja bih razmišljao na način da idem negdje gdje je stabilno. Sva sreća pa smo sad stabilni, klub je dvostruko bolje organiziran, a što će korona donijeti to nitko ne zna.

Foto: Privatna arhiva

Rano je prognozirati, ali moramo priupitati, ima li među ovim zlatnim pionirima materijala za velike stvari?

- Imamo tu tri-četiri karakterna igrača koji bi mogli dogurati daleko, barem do seniorske momčadi. U kadetima će se vidjeti koliko su se dečki stabilizirali, kako će se fizički razviti... U svakom slučaju, da ih par dogura do prve momčadi, to bi bio sjajan postotak.

Sastav Istrinih pionira:

U reprezentaciji:

Žiković Rocco (kapetan reprezentacije)

Cukon Marko (najbolji igrač reprezentacije)

Corelli Franco

Travaglia Lorenzo

Žgomba Marin

Đuranović Luka

Još su igrali: