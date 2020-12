Nepobjedivi Hrvati: Nogomet, tenis, košarka, skijanje, pa nema nas nitko na svijetu!

Hrvatska je od svoje samostalnosti 1991. jedna od najuspješnijih sportskih nacija. Što su prije bili Zvone, Ivano, Goran, Janica i Ivica, danas su Luka, Nikola, Domagoj, Filip...

<p>Mala, ali sportski jedna od najvećih! <strong>Hrvatska </strong>i u posljednjim tjednima ove čudnovate 2020. dokazuje da je riječ o sportskoj supersili i da možemo s ponosom reći da smo - Hrvati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček reprezentacije nakon povijesnog srebra u Rusiji 2018.</strong></p><p> </p><p>Može se reći da su nas naši sportaši malo čak i 'razmazili', ali oni i dalje uveseljavaju Hrvate diljem i izvan Lijepe Naše, a naši uspjesi nisu promaknuli u ostalim država sportskih vele-sila.</p><p>Prije tri godine ode o našim sportašima pisali su i njemački mediji.</p><p>- S 4,2 milijuna stanovnika <strong>Hrvatska </strong>ima tek nešto više stanovnika od Berlina (3,5 milijuna) i svejedno je sportski svjetski velikan. U odnosu na broj stanovnika i najbolja sportska zemlja na svijetu - pisao je njemački <strong>Bild </strong>hvalospjeve Hrvatskoj.</p><p>Bacili su se pedantni njemački novinari u analizu...</p><p>- <strong>Rukometaši </strong>(brončani s Europskog prvenstva 2016.) i <strong>vaterpolisti </strong>(svjetski prvaci 2017.) uvijek su među favoritima na svakom natjecanju. <strong>Goran Ivanišević</strong> velika je zvijezda i osvajač Wimbledona 2001., a <strong>Janica Kostelić</strong> je 2002. i 2006. osvojila četiri olimpijska zlata i dva srebra te je jedna od najuspješnijih skijašica u povijesti - pisali su tada njemački novinari, a uspjeh nije izostao ni kod mlađih generacija...</p><p>Raznorazni talenti svakodnevno 'izranjaju' iz hrvatskog sportskog bazena, a Hrvati posebno dominiraju u posljednje vrijeme. Nedavno je tenisač Nikola Mektić postao prvi Hrvat koji je osvojio završni Masters u Londonu, hrvatski košarkaši su pokorili konkurenciju u Istanbulu, Dinamo dominira u Europskoj ligi, a hrvatske rukometašice su nas razveselile u petak i srušile favoriziranu Mađarsku. No idemo po redu.</p><h2>Dinamo</h2><p>Bjelica je otišao, ali ostavio je duboki trag u svlačionici 'modrih' pa je tako Zoran Mamić ponovio njegov uspjeh iz 2018. godine i doveo Dinamo do još jednog 'europskog proljeća'. 'Modri' nisu primili nijedan gol u dosadašnjih pet kola Europske lige i na pragu je uspjeha koji još nijedan klub nije uspio ostvariti - proći kroz skupinu Europske lige ili Lige prvaka bez primljenog gola. Doista nestvarno zvuči da jedan Dinamo, koji je u prošlosti velikim klubovima služio kao 'kanta za nabijanje gol razlike', a onim manjim da preko njega izbore što je god moguće, danas klub koji je samo korak od takvog nevjerojatnog uspjeha. Dinamo stvarno izgleda 'europski' i u ovih pet kola nitko od suparnika ne može objektivno tvrditi da su ih nadigrali. Protivnika će doznati u ždrijebu nakon posljednjeg kola, a tko god da bude na suprotnoj strani, Dinamo je spreman 'potući se'.</p><h2>Košarkaška reprezentacija</h2><p>Zasigurno najbolnija točka hrvatskoga sporta. Zašto? Zato što godinama imamo igrače u najvećim europskim i respektabilnim NBA momčadima, a posljednja medalja osvojena je 2009. na Mediteranskim igrama u talijanskoj Pescari. Dražen, Dino i Toni postavili su visoka očekivanja domaće javnosti koje ovi mlađi nikako ne uspijevaju ispuniti, ali evo prilike. Hrvatska je zadnji put igrala na Eurobasketu 2017. kada su nas Rusi 'poslali' kući s više od sto poena u mreži, ali Bogdanović i društvo dobit će novu priliku sljedeće godine. Izbornik Veljko Mršić okupio je ekipu sa vrlo slabim reprezentativnim iskustvom i ukombinirao ih s par iskusnih veterana - pogodak. Marčinković, Rogić, Bilan, Šakić, Prkačin u kombinaciji s Rokom Lenijem Ukićem i ostalima osigurali su Hrvatskoj Eurobasket na kojem neki od njih neće prisustvovati budući da će se priključiti NBA i euroligaški igrači, ali dečkima koji budu pozvani, a tako i onim drugima - kapa do poda!</p><h2>Nikola Mektić</h2><p>Zagrebački tenisač u prošlosti se borio s financijama, a otkad se fokusirao na igranje u parovima to je za njega prošlost. Ove sezone odlučio je udružiti snage s Nizozemcem Wesleyem Koolhofom što se pokazao kao odličan odabir. Iako tijekom sezone nisu osvojili nijedan naslov skupili su dovoljno bodova kako bi se kvalificirali za završni Masters u Londonu, a tamo - rapsodija. Fenomenalnom igrom došli su do finala gdje su u 'super tie-breaku' slomili francusko-austrijsku kombinaciju Vasselina i Melzera i došli do svoje prve titule. Ne sumnjamo da bi ih još puno osvojili, ali Mektić je odlučio 'misliti' srcem pa je tako odlučio udružiti snage sa Splićaninom Matom Pavićem kako bi se što bolje uigrali za nadolazeće Olimpijske igre u Tokiju.</p><h2>Filip Zubčić</h2><p>Hrvatski skijaš osvojio je veleslalom u Santa Caterini i tako došao do svoje prve ovosezonske pobjede u toj disciplini. Zubčić je startao kao šesti, a isti taj rezultat postigao je i u prvoj vožnji. Prvi je nakon prve vožnje bio Žan Kranjec, a ispred njega su još bili Pinturault, Odermatt, Meillard, Ford... </p><p>Ipak, uoči druge vožnje počeo je padati jaki snijeg, a to se vidjelo u tome što su skijaši koji su vozili s boljim rezultatima iz prve uglavnom išli sporije zbog dubljeg snijega. To su briljantnom vožnjom iskoristili neki poput Erika Reada koji je završio osmi nakon što je u prvoj vožnji bio 23., kao i Slovak Zampa. Adama Zampu dugo nije nitko mogao skinuti s prvog mjesta, a onda se pojavio Zubčić!</p><p>Sve mu se otvorilo, a potom je sa sekundom i tri stotinke prednosti krenuo u drugu vožnju. I povećao prednost nad Zampom s drugim vremenom druge vožnje! Slijedili su još Ford, Meillard, Pinturault, Odermatt, a onda i Kranjec... Ali nitko nije uspio skinuti Filipa s vrha! Vožnju je 'izgurao' praktički bez greške pa ne bi bilo sebično očekivati još postolja za hrvatskog skijaša u tek početoj sezoni. </p><p>Od ostalih odličnih uspjeha naših reprezentativaca svakako treba izdvojiti ostanak u elitnoj grupi Lige nacija naših nogometaša na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem. Iako će se mnogi čuditi kako poslije Rusije 'ovo' može biti uspjeh, ovo je itekako uspjeh ako uzmemo u obzir smjenu generacije, a i iznimno tešku grupu s europskim i svjetskim prvakom. Ako Vam to nije dovoljno, prisjetite se koje ste sve emocije doživjeli 2018. i priznajte da ste sretni što ste takvo nešto uopće doživjeli.</p><p>Ne smijemo zaboraviti na hrvatsku 'ljepšu polovicu'. Hrvatske rukometašice pobjedom su započele nastup na Europskom prvenstvu u Danskoj, a u prvoj su utakmici u skupini C, odigranoj u Koldingu, svladale favoriziranu reprezentaciju Mađarske sa 24:22 (12:12), a cijeli svijet bruji o pobjedničkom plesu nakon utakmice. Nastavak pohoda je u nedjelju (18.15) kada nas čekaju Nizozemke, a mi ne sumnjamo u nastavak pobjedničkog niza.</p><p>A uskoro nas čeka još jedno veliko natjecanje. Svjetsko rukometno prvenstvo počinje tik nakon Nove godine i vjerujemo da će Dule i ostatak 'kauboja' i ove godine razveseliti sve Hrvate.</p><p>Uz ovakve već dokazane sportaše, a i one talente koji tek dolaze, Hrvatska se ne mora brinuti za sportsku budućnost!</p>