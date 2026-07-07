Neporaženi hrvatski talent vraća se u FNC-ov kavez pred domaćom publikom u Areni

FNC je u ponedjeljak bombastično najavio main event i co-main event za zagrebačku Arenu. U kratkom roku objava da će se za pojas teške kategorije boriti prvak Hatef Moeil i Darko Stošić te da će prije toga uslijediti okršaj bivšeg UFC-ovca Ivana Erslana i Mirana Fabjana skupila je više od 10 tisuća reakcija.

Ni 24 sata kasnije obznanjen je još jedan meč u poluteškoj kategoriji koji će zagrebačka publika imati priliku gledati. Riječ je o okršaju domaćeg borca Luke Tiriela Abramovića (24 godine, 4-0) protiv Valerija Atanasova (37, 4-1). Abramović je jedan od najboljih mladih boraca Europe i član ATT-a. U četiri dosadašnja profesionalna meča nema poraz, a jedini je pretrpio u amaterskoj karijeri prije četiri godine.

Atanasov je pak sjajan kickboksač koji je šokirao beogradsku Arenu krajem svibnja, kada je pobijedio Tomu Spahovića. Iako ga je bosanskohercegovački borac vrlo lako rušio u prvoj rundi, Atanasov se ustajao. Jednom kada je prošao distancu, lijepo je pogađao i Spahović više nije imao rješenja. Prije toga u FNC-u ga je porazio Andres Ramos nakon tri runde dominacije u parteru. Iako je mnogo iskusniji, Atanasov u MMA-u ima samo jedan meč više od Abramovića.

Njihova borba održat će se na FNC-u 33 u Areni Zagreb 12. rujna. Ulaznice za event su u prodaji, a izravni prijenos događaja bit će dostupan putem platformi Voyo i FNC.tv.