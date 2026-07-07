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Neporaženi hrvatski talent vraća se u FNC-ov kavez pred domaćom publikom u Areni

Piše Domagoj Vugrinović,
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Neporaženi hrvatski talent vraća se u FNC-ov kavez pred domaćom publikom u Areni
Foto: FNC
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Abramović je posljednji meč imao u Münchenu protiv puno iskusnijeg Lucasa Alsina. Argentinac mu je za sada zadao najviše problema, a Riječanin ga je pobijedio nokautom u drugoj rundi

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FNC je u ponedjeljak bombastično najavio main event i co-main event za zagrebačku Arenu. U kratkom roku objava da će se za pojas teške kategorije boriti prvak Hatef Moeil i Darko Stošić te da će prije toga uslijediti okršaj bivšeg UFC-ovca Ivana Erslana i Mirana Fabjana skupila je više od 10 tisuća reakcija.

Ni 24 sata kasnije obznanjen je još jedan meč u poluteškoj kategoriji koji će zagrebačka publika imati priliku gledati. Riječ je o okršaju domaćeg borca Luke Tiriela Abramovića (24 godine, 4-0) protiv Valerija Atanasova (37, 4-1). Abramović je jedan od najboljih mladih boraca Europe i član ATT-a. U četiri dosadašnja profesionalna meča nema poraz, a jedini je pretrpio u amaterskoj karijeri prije četiri godine.

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Uskoro će FNC spektakl u Areni, najavljene su borbe! Evo tko će se boriti na glavnom eventu

Atanasov je pak sjajan kickboksač koji je šokirao beogradsku Arenu krajem svibnja, kada je pobijedio Tomu Spahovića. Iako ga je bosanskohercegovački borac vrlo lako rušio u prvoj rundi, Atanasov se ustajao. Jednom kada je prošao distancu, lijepo je pogađao i Spahović više nije imao rješenja. Prije toga u FNC-u ga je porazio Andres Ramos nakon tri runde dominacije u parteru. Iako je mnogo iskusniji, Atanasov u MMA-u ima samo jedan meč više od Abramovića.

Njihova borba održat će se na FNC-u 33 u Areni Zagreb 12. rujna. Ulaznice za event su u prodaji, a izravni prijenos događaja bit će dostupan putem platformi Voyo i FNC.tv.

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