Uskoro će FNC spektakl u Areni, najavljene su borbe! Evo tko će se boriti na glavnom eventu

Nakon što su prošle godine srušeni svi rekordi gledanosti, Fight Nation Championship (FNC) ponovno se vraća kući. Najveća regionalna MMA organizacija zakazala je novi spektakl, FNC 33, za 12. rujna u Areni Zagreb. Od skromnih početaka u dvorani American Top Teama do statusa sile koja puni arene, FNC je postavio ljestvicu visoko, a sada je planira podići još više. Borilačka groznica već trese glavni grad, a očekivanja su, kao i uvijek kad je FNC u Zagrebu, na najvišoj mogućoj razini.

Sudar teškaških titana za pojas prvaka

Glavna borba večeri donosi dugo očekivani revanš u teškoj kategoriji, okršaj koji borilačka javnost nestrpljivo iščekuje. Aktualni FNC-ov prvak, njemački gorostas Hatef Moeil, branit će pojas protiv jednog od najpoznatijih regionalnih boraca, Srbina Darka Stošića. Njihov okršaj trebao se dogoditi i ranije, no bio je odgođen, što je samo dodatno podiglo tenzije. Ovo će biti njihov drugi međusobni susret; prvi put su se borili još 2015. godine pod okriljem FFC-a, a tada je pobjedu odnio Stošić. Sada, s FNC-ovim zlatom oko struka, Moeil traži iskupljenje, dok Stošić želi potvrditi dominaciju i preuzeti titulu teškaškog prvaka.

'RoboCop' se vraća pred domaću publiku?

Iako još uvijek nema službene potvrde, sve su glasnija nagađanja da bi se na popisu borbi mogao naći i Roberto 'RoboCop' Soldić, jedan od najboljih hrvatskih boraca današnjice. Prema riječima čelnika FNC-a Dražena Forgača, dogovor sa Soldićem postoji, no sve ovisi o ishodu njegovih pregovora s UFC-om. Mogućnost da 'RoboCop' ponovno uđe u kavez pred zagrebačkom publikom izazvala je pravu euforiju i dodatno podigla interes za priredbu. Bio bi to povratak kakav se dugo čekao i potvrda FNC-ovog statusa kao najjače europske organizacije izvan globalnih divova.

U poluteškoj kategoriji, Ivan Erslan vraća se u FNC-ov kavez nakon nastupa u UFC-u. Nasuprot njemu će biti Miran 'Rocky' Fabjan, dokazani veteran i jedan od najtežih izazova u kategoriji. Erslanov povratak neće biti nimalo lagan.

Arena se puni i prije objave svih borbi

Nevjerojatan interes publike najbolje svjedoči o snazi brenda koji je FNC izgradio. Iako cijeli popis borbi još nije finaliziran, ulaznice za FNC 33 prodaju se fantastičnom brzinom, a značajan dio kapaciteta Arene već je rasprodan, što sugerira da bi i ovogodišnji događaj mogao srušiti rekorde. To je dokaz povjerenja koje fanovi imaju u organizaciju koja je od malih dvorana stigla do najvećih pozornica. Spominje se i mogući nastup Slovenca Mirana Fabjana, no ostatak programa za sada ostaje obavijen velom tajne, najavljujući spektakl koji će ispisati novo poglavlje u povijesti regionalnog MMA sporta.

*uz korištenje AI-ja