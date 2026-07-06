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BORILAČKI ŠOU

Uskoro će FNC spektakl u Areni, najavljene su borbe! Evo tko će se boriti na glavnom eventu

Piše Ivan Kužela,
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Uskoro će FNC spektakl u Areni, najavljene su borbe! Evo tko će se boriti na glavnom eventu
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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FNC 33 stiže u Arenu Zagreb 12. rujna, a već sve miriše na borilački spektakl! Moeil i Stošić vode teškaški rat, a šuška se i o povratku Soldića; Erslan i Fabjan borit će se u poluteškoj kategoriji

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Nakon što su prošle godine srušeni svi rekordi gledanosti, Fight Nation Championship (FNC) ponovno se vraća kući. Najveća regionalna MMA organizacija zakazala je novi spektakl, FNC 33, za 12. rujna u Areni Zagreb. Od skromnih početaka u dvorani American Top Teama do statusa sile koja puni arene, FNC je postavio ljestvicu visoko, a sada je planira podići još više. Borilačka groznica već trese glavni grad, a očekivanja su, kao i uvijek kad je FNC u Zagrebu, na najvišoj mogućoj razini.

Sudar teškaških titana za pojas prvaka

Glavna borba večeri donosi dugo očekivani revanš u teškoj kategoriji, okršaj koji borilačka javnost nestrpljivo iščekuje. Aktualni FNC-ov prvak, njemački gorostas Hatef Moeil, branit će pojas protiv jednog od najpoznatijih regionalnih boraca, Srbina Darka Stošića. Njihov okršaj trebao se dogoditi i ranije, no bio je odgođen, što je samo dodatno podiglo tenzije. Ovo će biti njihov drugi međusobni susret; prvi put su se borili još 2015. godine pod okriljem FFC-a, a tada je pobjedu odnio Stošić. Sada, s FNC-ovim zlatom oko struka, Moeil traži iskupljenje, dok Stošić želi potvrditi dominaciju i preuzeti titulu teškaškog prvaka.

'RoboCop' se vraća pred domaću publiku?

Iako još uvijek nema službene potvrde, sve su glasnija nagađanja da bi se na popisu borbi mogao naći i Roberto 'RoboCop' Soldić, jedan od najboljih hrvatskih boraca današnjice. Prema riječima čelnika FNC-a Dražena Forgača, dogovor sa Soldićem postoji, no sve ovisi o ishodu njegovih pregovora s UFC-om. Mogućnost da 'RoboCop' ponovno uđe u kavez pred zagrebačkom publikom izazvala je pravu euforiju i dodatno podigla interes za priredbu. Bio bi to povratak kakav se dugo čekao i potvrda FNC-ovog statusa kao najjače europske organizacije izvan globalnih divova.

U poluteškoj kategoriji, Ivan Erslan vraća se u FNC-ov kavez nakon nastupa u UFC-u. Nasuprot njemu će biti Miran 'Rocky' Fabjan, dokazani veteran i jedan od najtežih izazova u kategoriji. Erslanov povratak neće biti nimalo lagan.

Arena se puni i prije objave svih borbi

Nevjerojatan interes publike najbolje svjedoči o snazi brenda koji je FNC izgradio. Iako cijeli popis borbi još nije finaliziran, ulaznice za FNC 33 prodaju se fantastičnom brzinom, a značajan dio kapaciteta Arene već je rasprodan, što sugerira da bi i ovogodišnji događaj mogao srušiti rekorde. To je dokaz povjerenja koje fanovi imaju u organizaciju koja je od malih dvorana stigla do najvećih pozornica. Spominje se i mogući nastup Slovenca Mirana Fabjana, no ostatak programa za sada ostaje obavijen velom tajne, najavljujući spektakl koji će ispisati novo poglavlje u povijesti regionalnog MMA sporta.

*uz korištenje AI-ja

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