Nepoznati detalji zadnjeg meča Cro Copa i Fjodora: Mirko je vidio majku na grobu. Plakao je

Fjodor Jemjeljanenjko i Mirko Cro Cop Filipović, velikani borilačkog sporta, uskoro bi se, nakon 20 godina, opet mogli boriti jedan protiv drugoga! Navodno su sve dogovorili, ovaj put će boksati, a mi podsjećamo na njihov kultni meč iz 2005. i jednu od najboljih najava borbi svih vremena.

Video kompilacija koju su Japanci složili kao uvod u Mirkovu borbu protiv Fjodora Jemjeljanenka u PRIDE-u 2005. godine jedan je od najbrutalnijih, najžešćih i najemotivnijih uvoda u neku MMA borbu u povijesti.

- Iz nekog razloga te isječke nikad nismo vidjeli u SAD-u. Dobro se sjećam toga. Za svakog borca Japanci su složili video. Prije nego je Mirko krenuo prema ringu na Fjodora, na velikom ekranu u dvorani vrtio se video. Kadrovi rata, Mirkove mladosti, majke na grobu njegova oca. Sjećam se kad je kamera zumirala na Mirka, oči su mu bile pune suza. Kad bih morao birati, taj trenutak kad sam vidio video i Mirkovo lice izabrao bih kao najdojmljiviji iz slavnih dana PRIDE-a - prisjetio se nedavno u emisiji MMA Hour dugogodišnji najavljivač borbi u PRIDE-u, legendarni Bas Rutten.

Foto: kraljigo

Video o kojem priča Rutten uistinu je potresan. Počinje crkvenim zvonima i kadrom u kojem je Mirkova majka na grobu Žarka Filipovića, Mirkova oca koji mu je bio uzor i koji, nažalost, nije dočekao vidjeti sina na tronu.

U video kompilaciji su i isječci iz Domovinskog rata i strašne posljedice srbočetničke agresije na Hrvatsku. Vide se i četnici kako gaze hrvatsku zastavu. Već u sljedećem kadru je sandučić s prezimenom 'Filipović', prvi uteg koji je otac napravio sinu, kadrovi Mirkove sobe i zajednička obiteljska fotografija. Mirko i Fjodor tih su godina žarili i palili u Japanu. Rus je bio i ostao jedan od najdominantnijih boraca koje je svijet vidio. Bio je neporažen devet godina, imao je 28 pobjeda zaredom...

Foto: YouTube

S druge strane bio je Mirko Cro Cop, čovjek koji je brutalnim high kickom uništavao protivnike jednog za drugim. I koji je napadao tron na kojem je sjedio ruski car, kako su zvali strašnog i nepobjedivog Fjodora.

- Mi to dugo čekamo, gotovo godinu dana. To je njegova vječna želja - priča Mirkova majka u videu o borbi protiv Fjodora Jemjeljanenka.

Foto: YouTube

- Svom ocu ću posvetit. Dao bih sve što imam da je živ i da bude kraj mene kad ću se boriti s Fjodorom. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv i cijelu mladost posvećenu treninzima. Jednom riječju, to je za mene život - priča Mirko u emotivnom videu koji su složili Japanci.

Dok se izmjenjuju kadrovi brutalnih Cro Copovih nokauta, kamera pokazuje zabrinuto lice Fjodora Jemjeljanenka, koji je bio uz ring u većini slučajeva kad se Mirko borio. Znao je da ga neće još dugo moći izbjegavati. S razlogom je bio zabrinut.

Foto: YouTube

Takvog protivnika veliki Rus nikad nije imao. U videu se pojavila i scena u kojoj Fjodor gleda kako se Mirko bori protiv njegova brata Aleksandra, kojeg je nokautirao lijevim high kickom.

- Stop, stop! Suka (uvreda na ruskom, pi*da) - snimila je kamera Fjodora koji je gledao borbu u svlačionici na malom televizoru.

Borba Cro Copa i Fjodora proglašena je jednom od najvećih MMA borbi svih vremena.

- Bit će to rat - najavio je Cro Cop.

Foto: YouTube

I bio je. Ali ne u onom odvratnom kontekstu, bio je to rat nakon kojeg su dva gladijatora jedan drugome pružila ruku i zagrlila se. Mirko je pokušao sve, do tog trenutka nitko nikad nije tako istukao velikog Rusa.

Ali nije bilo dovoljno, slavio je Jemjeljanenko na bodove i zadržao je naslov.

Fjodor je 2012. godine objavio da se povlači pa se nakon tri godine vratio. Ali nije to bio onaj isti Fjodor. Ni blizu. Mirko? Kod njega je bilo obrnuto. Ušao je Cro Cop u četrdesete i rušio je jednog po jednog. Nije imao onaj gladan pogled iz PRIDE dana, ali imao je iskustvo. Kvaliteta ionako nikad nije bila upitna. Karijeru je morao završiti nakon moždanog udara.

Završio ju je pobjedom protiv Roya Nelsona, desetom u nizu. Fjodor se nekoliko puta umirovio pa se vraćao, ali od 2023. godine njegove rukavice miruju. No, čini se kako bi se, nakon 20 godina iščekivanja velikog revanša, on uskoro konačno mogao i dogoditi. Naravno, ako će do njega i doći, bit će revijalnog karaktera, uz rigorozna pravila, Mirku je 51., Fjodoru 49, ali bit će velika čast ovu dvojicu velikana još jednom vidjeti zajedno u ringu.