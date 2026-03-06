Obavijesti

FOTO: ŽIVOT BIVŠEG 'VATRENOG'

Nepoznati Tudor: Oženio bivšu misicu, poznati sudac ga tužio

TKO JE IGOR TUDOR? Trener Tottenhama imao je zanimljivu igračku i trenersku karijeru, poznat je kao britak na jeziku i autoritativnog stava. Igrači su se žalili da su mu treninzi preteški, a kao igrač je bio rezolutni stoper
ARHIVA - Split: Vjen?anje Igora Tudora i Stefanije Leši?
Hrvatski trener na klupi je Tottenhama loše krenuo i prve tri utakmice izgubio. Privatni život drži izvan fokusa javnosti, a dok je bio trener Hajduka često je ulazio u rasprave s novinarima. Igrao je i za 'vatrene' i ostavio trag | Foto: cagaljiv
