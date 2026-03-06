Nepoznati Tudor: Oženio bivšu misicu, poznati sudac ga tužio

TKO JE IGOR TUDOR? Trener Tottenhama imao je zanimljivu igračku i trenersku karijeru, poznat je kao britak na jeziku i autoritativnog stava. Igrači su se žalili da su mu treninzi preteški, a kao igrač je bio rezolutni stoper
Hrvatski trener na klupi je Tottenhama loše krenuo i prve tri utakmice izgubio. Privatni život drži izvan fokusa javnosti, a dok je bio trener Hajduka često je ulazio u rasprave s novinarima. Igrao je i za 'vatrene' i ostavio trag
Tudor je oženio bivšu missicu Dalmacije Stefaniju Tudor (ex Lesić) i u braku su više od 20 godina. Na svadbi im je pjevao Oliver Dragojević
Godine 2008. uživao je na ljetovanju s prijateljima na Hvaru, a uz Dalmaciju je vezan kroz cijeli život
Tudor je profesionalno počeo u Hajduku, ali najveći dio karijere proveo je u Juventusu (1998–2007). Tamo je igrao s velikim imenima poput Alessandra Del Piera i Zinedinea Zidanea
Bio je čvrst i rezolutan stoper te nerijetko koketirao s kartonima
Za hrvatsku reprezentaciju je odigrao 55 utakmica između 1997. i 2006. Bio je dio generacije koja je osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 1998., zajedno s igračima poput Davora Šukera i Zvonimira Bobana. Iako tada nije bio glavna zvijezda, kasnije je postao standardan reprezentativni stoper
Čuvao je i velikog Ronaldinha
Nakon završetka igračke karijere Tudor je relativno brzo ušao u trenerski posao
Trenersku karijeru započeo je 2013. u Hajduku
U prvom mandatu je vodio Hajduk do 2015., a kasnije je vodio PAOK, Marseille, Lazio, Veronu, Galatasaray, Juventus...
U prvom mandatu je "bile" vodio u 70 utakmica i ostvario 32 pobjede, 18 remija i 20 poraza
U Hajduk se vratio 2020., ali je zbog poziva Andree Pirla napustio klupu i postao pomoćni trener u Juventusu
U Hajduku se nerijetko sukobljavao s novinarima, koji su mu spočitavali način igre i rezultate
Dok je bio trener Karabukspora, Tudor je na pitanje tko će biti prvak Hrvatske odgovorio da će to biti Dinamo jer su tu "razni Matoci, Jovići, Conjari" i time prozvao hrvatske suce. Jović ga je tužio, kao i pomoćni sudac Dalibor Conjar
Prvotno su Jović i Conjar protiv Tudora vodili i kazneni postupak za klevetu, u kojem je Tudor pravomoćno oslobođen
Nakon toga je Jović pokrenuo novu parnicu tražeći naknadu štete, ali nakon ročišta u veljači 2020. godine Jović je tu tužbu povukao i spor je riješen dogovorom
Tudor je poznat po tome da često ulazi u konflikte s upravama klubova.
U Laziju je, primjerice, imao nesuglasice s predsjednikom Claudio Lotito oko transfera i strukture momčadi. Slični problemi događali su se i u drugim klubovima
Također je imao reputaciju trenera s vrlo teškim treninzima, pa su neki igrači u Marseilleu anonimno govorili medijima da treninzi izgledaju “kao vojni kamp”.
Tudor je poznat po vrlo direktnim i često filozofskim izjavama
"Nogomet je danas previše matematički, a premalo hrabar.”
Tottenham je preuzeo 13. veljače i u prve tri utakmice zabilježio tri poraza
Odmah su počela naklapanja o mogućoj smjeni
Ljudi koji su radili s njim često ga opisuju kao vrlo inteligentnog, introvertnog i pomalo filozofskog tipa. Navodno puno čita, zanima ga psihologija sporta i taktičke analize. Istovremeno je poznat po vrlo direktnom karakteru i ne voli diplomaciju u nogometu
