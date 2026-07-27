NEPOZNATO O PRVAKU Svjetsku dominaciju Pogačar je kovao u Hrvatskoj. Evo koliko je zaradio

Tadej Pogačar ponovno je na vrhu svijeta. Petim naslovom na Tour de Franceu, trećim zaredom, slovenski biciklistički fenomen zacementirao je mjesto u povijesti, rame uz rame s velikanima poput Anquetila, Merckxa, Hinaulta i Induraina. Ali je s 27 godina najmlađi u tom društvu. Za titulu je zaradio skromnih 500.000 eura. Naime, ukupni fond Toura je 2,3 milijuna eura i dijele ga svi koji završe utrku, za pet etapa dobit će još 55.000 eura, ali će zbog poreza velik dio premije ostaviti Francuskoj.

Na početku blistave karijere Pogačar je iskustvo skupljao u Hrvatskoj. Na Touru of Croatia 2018. na kraljevskoj etapi kroz gorsku Hrvatsku završio je na petom mjestu, bio je i treći najbolji najmlađi vozač tog izdanja.

Svijet ga vidi kao nasmiješenog mladića s neukrotivim pramenom kose koji nemilosrdno melje konkurenciju. Dok je svijet slavio njegov povijesni uspjeh, njegova obitelj u Komendi proživljavala je mješavinu ponosa i tuge. Slava koju je njihov sin i brat stekao ima i drugu, manje glamuroznu stranu.

​- Najteže od svega je što nam toliko nedostaje. Želite da Tadej ima sve jer ostvaruje biciklistički san. Loša strana sve te slave je što ga, nažalost, ne viđamo često - iskreno je priznao njegov brat Tilen za De Telegraaf.

Foto: Gonzalo Fuentes

Obitelj ga tijekom Toura prati, no kontakti su rijetki i kratki. Majci Marjeti, koja sina opisuje kao hiperaktivno dijete koje se samo naučilo hodati, nedostaju zajednički trenuci. Iako je ponosna što njezin sin putuje svijetom, otac Mirko sažima osjećaje u jednoj rečenici.

​- Tadej mi se više sviđa kad ga češće viđam.

Ponekad bi bilo bolje da nije superzvijezda i da može samo uživati u biciklizmu, zaključuje Tilen, odražavajući tihi teret koji obitelj nosi dok njihov Tadej ispisuje povijest.

"Običan dečko" koji pere svoj veš

Unatoč milijunskom ugovoru, statusu ikone i životu u Monaku, oni koji ga najbolje poznaju tvrde da se Pogačar nije promijenio. Njegova zaručnica, također profesionalna biciklistkinja Urška Žigart, najbolji je svjedok njegove prizemljenosti.

​- Za mene je on samo Tadej. Kod kuće je normalan dečko koji pere veš i sprema večeru. Nije se promijenio otkad sam ga upoznala - otkrila je jednom prilikom.

Foto: DARIO BELINGHERI

Njihova veza, koja traje gotovo desetljeće, temelj je njegove stabilnosti. Koliko mu znači, pokazao je 2023. Tog dana je na Touru izgubio od Jonasa Vingegaarda, no njegove misli bile su drugdje. Urška je teško pala na utrci Giro Donne i zadobila potres mozga. Pogačar je, ne mareći za vlastiti rezultat i utrku, bio spreman napustiti Tour kako bi bio uz nju.

​- Nije se radilo o njegovom nastupu, nego o mom padu. Mislio je da će mi trebati pomoć kod kuće. Naravno da sam rekla "ne". Rekla sam mu: "To je Tour. Naporno si radio od dana nakon svoje ozljede samo da bi bio tamo i ne, ne dolaziš kući" - prisjetila se Urška.

Dan kasnije, Pogačar je pobijedio u etapi. Njegova briga za druge ogleda se i u odnosu s timskim kolegama. Nakon pobjede na Touru 2021., svakom članu tima koji mu je pomogao poklonio je žutu Vespu, originalan i zabavan znak zahvalnosti.

​- On je prirodni vođa. Svi se osjećaju ugodno oko njega. Jednostavno je iskren - kaže njegov timski kolega Mikkel Bjerg.

Rivalstva, poštovanje i teret sumnje

Moderna era biciklizma iznjedrila je velika rivalstva, a Pogačar je u središtu nekoliko njih. Njegovi epski dueli s Jonasom Vingegaardom na Touru već su postali klasici, dok su okršaji s Mathieuom van der Poelom i Remcom Evenepoelom na jednodnevnim borbama poslastica za navijače. Ipak, za razliku od prošlih vremena, današnje rivale krasi duboko međusobno poštovanje.

​- Dobro je za sport imati takva rivalstva. To nas tjera da prelazimo granice i treniramo jače. Imamo taj nagon da pobijedimo jedan drugoga, ali odnos je dobar. Nema mržnje u pelotonu, samo puno poštovanja - objašnjava Pogačar.

Foto: Gonzalo Fuentes

Ipak, njegova dominacija ne nailazi uvijek na odobravanje. Tijekom karijere suočavao se sa zvižducima dijela publike, na što je odgovorio usporedivši se s Novakom Đokovićem, rekavši da ga negativnost samo dodatno motivira. Neizbježno, uz takvu nadmoć dolaze i sumnje u doping, iako nikada nije postojao nikakav dokaz, a Pogačar je jedan od najtestiranijih sportaša na svijetu. Belgijski biciklist Oliver Naesen odbacuje takve priče kao besmislice.

​- Kad bih pitao kolege o tajni UAE tima, iskreno kažu da je nema. Vidim vozača koji je dobio na genetskoj lutriji, trenira nevjerojatno naporno i izuzetno je motiviran - zaključuje Naesen.

Pogačar se našao i u središtu kontroverze zbog partnerstva s mjenjačnicom kriptovaluta KuCoin, tvrtkom koja se suočila s ozbiljnim optužbama za pranje novca u SAD-u. To je samo još jedan podsjetnik na složenost svijeta vrhunskog sporta, gdje se nevjerojatan talent i naporan rad isprepliću s pritiscima, sumnjama i komercijalnim interesima koji su daleko od jednostavne radosti vožnje bicikla.

Foto: Stephanie Lecocq

*uz korištenje AI-ja