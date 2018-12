Nesretni Argentinac: Del Potro neće igrati na Australian Openu

Juan Martin Del Potro, peti igrač svijeta, još nije zaliječio ozljedu desnog koljena zbog koje nije nastupio ni na završnom ATP Mastersu u studenome i neće nastupiti u Australiji.

Foto: Robert Deutsch

- Moj oporavak teče jako dobro i uskoro ću opet igrati. No, nažalost, ne i na Australian Openu - napisao je Argentinac na svom twitter-profilu.

I hope you have a great 2019. Recovery is going great and I will tell you later where I will be making my comeback. Unfortunately it won’t happen in Australia, I’ll miss you @AustralianOpen, but I’m happy with my progress ☺️



Happy New Year! Enjoy! 🥂🍾