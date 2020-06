Nesretni Golubickas se javio iz bolnice: Zubi su ostali na mjestu

Ofenzivni veznjak Gorice Paulius Golubickas (20) javio se nakon što je u Koprivnici protiv Slavena (0-0) slomio čeljust. 'Proći će još neko vrijeme dok ne budem mogao normalno jesti, ali neću žuriti', rekao je Golubickas

<p>Evo me u krevetu, ležim i odmaram. Situacija je puno bolja nego prije operacije, ali sad treba biti strpljiv i napraviti sve da se što prije oporavim. Znam da će trebati vremena, ali spreman sam na to, rekao je <strong>Paulius Golubickas </strong>(20) <a href="https://www.hnk-gorica.hr/vijesti/golubickas-hvala-svima-na-podrsci-vratit-cu-se-ja-samo-moram-biti-strpljiv/500?fbclid=IwAR23sEXYS1dwcnyg49MEgnhcgohM7iRAFqTHX_B8FN4H53QgrnXWVbOuEY8" target="_blank">za službenu stranicu Gorice n</a>akon operacije čeljusti.</p><p>Podsjetimo, nesretni litavski veznjak sudario se sa igračem <strong>Slavena </strong>te napustio igru već u šestoj minuti </p><p>- Ma naravno, sjećam se svega. Pojurio sam za loptom i nisam se uspio zaustaviti prije nego što sam udario u rame Slavenova braniča. U tom trenutku čuo sam da je nešto puknulo i odmah sam znao da se dogodilo nešto prilično loše. Suigrači i sudac okupili su se oko mene, ali nisam mogao ništa reći, samo sam pokazivao na vilicu i pokušavao im objasniti da se s njom nešto dogodilo.</p><p>Operiran je u nedjelju te sad za njega kreće proces oporavka, a još nije poznato kad bi se mogao vratiti na teren, no sigurno je da je za njega ova sezona gotova. </p><p>- Kako mi se čini, operacija je prošla uspješno, a tako su govorili i liječnici nakon što su me pregledali dan poslije. Svi zubi ostali su u ravnini, ne trebam nikakve dodatne zahvate i vjerujem da će sve biti u najboljem redu - rekao je Golubickas i objasnio kako trenutno jede:</p><p>- Usitnjavaju mi svu hranu. Evo, za večeru sam imao juhu, malo tune i pire sa zgnječenom mrkvom. I jogurt od vanilije za desert. Proći će još neko vrijeme dok ne budem mogao normalno jesti, ali neću žuriti. Uostalom, već sad koristim žlicu, kao da jedem za pravo - našalio se Paulius.</p>