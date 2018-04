Nesretni remi: Lokosice dobile gol u zadnjoj sekundi i ispale

U dramatičnoj završnici rukometašice zagrebačke Lokomotive izgubile su priliku braniti naslov osvajačica Challenge kupa. Golom iz deveterca nakon regularnog dijela utakmice Gran Canarija zabila je za 25-25 i time zbog više postignutih golova u gostima prošla u finale Challenge kupa. U Zagrebu je rezultat bio 26-26.

Bio je to susret u kojem smo gledali brojne preokrete i sjajnu obranu Lokomotive u zadnjih deset minuta utakmice, ali Seynabou Mbengue Rodriguez neobranjivo je zapucala iz deveterca i poslala Gran Canariju u finale. U ovom susretu Lokomotiva je igrala bez glavnog trenera Nenada Šoštarića koji je zbog bolesti ostao u Zagrebu pa ih je vodio trener druge ekipe Nikola Škorić.

Iako su Lokosice završile prvo poluvrijeme vodstvom 13-10, nažalost u drugom dijelu nisu održale razinu igre. Čak i s igračicom više nisu uspijevale postići gol. U 39. minuti domaća ekipa stiže i do izjednačenja te utakmicu vraća na početak. Gran Canarija je promijenila obranu koja je dodatno Lokomotivi otežavala postizanje golova. Igrale su na trenutke 3-3 i 5-1. No, pronalazile su zagrebačke rukometašice put do gola i održavale minimalno vodstvo.

Međutim, nakon što je zabila za 16-15 teže se ozlijedila Marina Glavan koja je teren napustila s bolnom grimasom na licu. U 48. minuti Gran Canarija stiže do prvog vodstva nakon 4-2 iz prvog poluvremena i kreće serija od pet golova. Dodatno je Lokomotivi otežalo i isključenje Dore Kalaus pa se iz rezultatskog minusa morala vaditi s igračicom manje.

Iako su uspjele izjednačiti, sa sirenom su napravile faul te je Gran Canarija dobila priliku izvesti deveterac. Ono što se ponekad čini nemoguće se ipak dogodilo. Seynabou Mbengue Rodriguez sjajno preko bloka pogađa u rašlje za 25-25 i prolaz svoje ekipe u finale.

