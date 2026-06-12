Nestalo struje nakon treninga 'vatrenih', djeca su ih čekala u mraku. A onda su se pojavili!

Posebni gosti na treningu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji bili su 26 djevojčica i dječaka iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda. Uzbuđenje među klincima je bilo neopisivo. Stajati pored svojih idola za mnoge je bio nezaboravan trenutak, Amerikanci bi rekli "once a liftime" iskustvo. Pripreme su trajale danima, birali su se dresovi, majice, lopte... Svako dijete je napisalo pismo ili napravilo crtež za po jednog "vatrenog" prijavljenog za ovaj SP. Djeca su imena igrača izvlačila lutrijom iz šešira, kako bi sve bilo najpoštenije.

Svi su na svoj način pokušali prenijeti svoju poveznicu s domovinom i izraziti koliko su ponosni na igrače i što to predstavlja njima. Neka su djeca pisala o tome kako u svojim američkim školama s ponosom nose hrvatske dresove, kako zbog utakmica ostaju budna usred noći. Neka su djeca saznala da su igrači iz njihovih gradova, pa su ih pozvali na sladoled ovo ljeto. Neki su dobili pjecmice, drugi crteže. Dosta ih igra nogomet u svojim školama, pa su pisali i o tome.

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Devetogodišnji Josip Lugarić iz Chicaga je izvukao Dominika Livakovića.

- On i Modrić su mi najdraži. Volim igrati nogomet s prijateljima, iako oni više vole igrati baseball ill football. Livakovića obožava i moj brat Marko jer navijamo za Dinamo - kazao je Josip.

Njegove sestre Bruna i Tara dobile su Andreja Kramarića i Ivana Perišića.

- Napisala sam Kramariću da svi naši igrači inspiriraju mlade, te kako smo jako ponosni kada igraju "Vatreni". Super mi je jer nikada ne odustraje i uvijek daje sve od sebe - otkrila je 15-godišnja Bruna.

Tara je napisala Perišiću pjesmicu. "Perišić Ivan, nogometni stroj, kada krene prema golu nastane znoj. Braniči ga love cijeli dan, a on im kaže: Vidimo se, bok, adio vam."

Uz teren sve su ponosno pratili i roditelji.

- Za naše reprezentativce ovo je možda tek nekoliko minuta izdvojenih u danu, no za našu djecu to je uspomena koju će nositi cijeli život. Ovakvi trenuci dodatno povezuju hrvatsku zajednicu u SAD-u s domovinom i ostavljaju neizbrisiv trag u srcima naših najmlađih - rekla je Antonela Kozina Čigir.

Alexandria: Djeca pratila trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema dogovoru, s vodstvom reprezentacije prije treninga je bilo organizirano zajedničko fotografiranje, a nakon treninga su klinci trebali igračima predati svoja pisma, nakon čega bi uslijedilo dijeljenje autograma, potpisivanje dresova. Međutim, Washington i okolicu je zahvatila velika oluja. U svega nekoliko minuta "nebo se otvorilo". Jak pljusak i snažan vjetar pogodio je i Aleksandriju, te trening kamp "vatrenih" u Episcopal High School.

Djeca i roditelji su sklonjeni u jednu od dvorana škole gdje su pričekali da se vrijeme smiri, a pored njih u svlačionicama su bili i hrvatski igrači. U jednom trenutku je nestalo i struje, no djeci je sve bilo više zabavno, nego zastrašujuće. Čak su zapjevali i "Moju domovinu" dok su čekali igrače.

Ubrzo su se pojavili i "vatreni" nakon što su se otuširali i spremili za povratak u hotel. Izlazili su iz svlačionice i strpljivo potpisivali autograme i to u mraku. Uskočila je policija koja je baterijama osvijetlila prostor kako bi svima ipak bilo malo ugodnije. Pomogli su i roditelji upalivši svjetilje na mobitelu. Pojavio se i izbornik Zlatko Dalić koji je zahvalio svima, također neumorno dijelivši autograme.

Alexandria: Djeca pratila trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nije nas bilo strah, bile smo jako uzbuđene, vježbale smo što ćemo reći igračima. Bile smo ponosne što smo dio ove nogometne priče. Više su se prepali odrasli nego djeca - kazale su Antea (12) i Iva (11) Čigir.

Gostovanje učenika hrvatskih škola organizirala je koordinatorica hrvatske nastave u SAD-u Andrea Katić Bruno. Program je počeo prijamom u hrvatskom Veleposlanstvu u Washingtonu, nakon čega je uslijedila vožnja autobusom ukrašenim crveno-bijelim kvadratima do Alexandrije i kampa "vatrenih".

Alexandria: Djeca pratila trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Iznimno smo ponosni na činjenicu da ovaj događaj okuplja djecu iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država. Uz učenike iz Chicaga, s nama su i djeca iz Bostona, New Yorka i Clevelanda. Spaja ih zajednička želja da budu uz naše "vatrene". Uzbuđenje među djecom je bilo neopisivo. Danima se pričalo samo o ovome. Za njih ovo nije bio samo izlet, već doista uspomena za cijeli život i duboko emotivan susret s hrvatskim nasljeđem kroz sport koji svi toliko volimo - kazala je Andrea Katić Bruno.

Istaknula je kako su naši učenici "pravi veleposlanici hrvatske kulture u svojim američkim sredinama", ta je misao i glavna poveznica pri ovom posjetu našim reprezentativcima.