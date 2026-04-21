Nešto debelo ne štima. Umjesto da Hajduk raste što sezona odmiče, oni su sve lošiji i lošiji!?

U utakmici koja se nekad nazivala derbijem hrvatskog nogometa Hajduk i Osijek su pred 10-ak tisuća gledatelja odigrali utakmicu bez previše sadržaja. Tek pred kraj susreta momčad Gonzala Garcie se probudila, ali nedovoljno da stignu do poravnanja, Osijek se vraća kući s pobjedom 0-1 i tri boda koja im vjerojatno znače i opstanak. Nakon što su se oprostili od utrke za naslovom prvaka i prebrinuli brige oko osiguranja druge pozicije bilo je za očekivati da se igrači Hajduka opuste i bez grča odigraju puno bolje, no dogodilo se upravo suprotno. Umjesto da su na kraju sezone pohvatali sve trenerove ideje, upoznali se i uigrali, oni su u zadnja dva ogleda jednostavno potonuli. Umjesto da preostale szusrete shvate kao kvalifikacijske za novu sezonu, da se pokušaju pokazati i izboriti bolju startnu poziciju, događa se upravo suprotno...