'Nešto nije u redu sa mnom, počinje mi biti žao protivnika'

Ostario sam, smekšao sam se. Dečko je stvarno bio hrabar, krenuo je na sve ili ništa. Odradio sam sve odlično, čekao ga i onda ga završio, rekao je samouvjereni hrvatski boksač

<p>Težak nokaut <strong>Filipa Hrgovića</strong> u drugoj rundi protiv grčkog boksača Alexandra Kartozije donio je hrvatskom boksaču još jednu pobjedu u nizu!</p><p>- Nešto nije u redu sa mnom, počelo mi je biti žao mojih protivnika koje nokautiram. Ostario sam, smekšao sam se. Dečko je stvarno bio hrabar, krenuo je na sve ili ništa. Odradio sam sve odlično, čekao ga i onda ga završio - rekao je Hrgović pa ipak poručio kako mu je žao njegovog protivnika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Nisam htio siliti prvu rundu, nije bilo potrebe da žurim. Ima osam rundi, nema potrebe za žurbom, ali kad je sjeo prvi udarac osjetio sam da se kraj bližii i bilo je pitanje sekunde kad će sjesti pravi udarac. Čak sam primio par nepotrebnih udaraca kad sam se opustio jer sam osjećao da sam puno bolji fizički i tehnički. Bilo je dobro ponovno ući u ring, veselim se tomu što već za mjesec dana boksam ponovno u Americi. Do kraja godine boksat ću vjerojatno još dva puta. </p><p>Je li Hrgović bolji ili lošiji boksač nakon ove pauze? On smatra da se još ne treba donositi ta procjena...</p><p>- Mislim da ovo nije protivnik na kojem možemo donositi nekakve zaključke, kad bude netko bolji sigurno ću biti oprezniji. Ojačao sam, stvarno udaram jako, a kad dođu pravi mečevi onda ću pokazati svu raskoš, bit ću i oprezan i brz. Teško je zaključiti pored protivnika koji realno nisu na mojoj razini. Vidjet ćemo, mislim da sam svakim danom sve bolji i da sam tek na 60-65% svojih kapaciteta.</p><p>Dotakao se i sljedeće borbe, Amerikanca Rydella Bookera, kao i plana o napadaju IBF titule:</p><p>- Booker je sigurno kvalitetniji borac od Kartozije, bio je jako nezgodan sparing partner, jedan od boljih s kojima sam radio, ali njegova fizička sprema nije na razini. Mislim da nije za podcijeniti, borio se za titulu, s Pulevom je izdržao deset rundi, tehnički je dobar i nije za podcijeniti i to je sigurno malo bolji uvod za najjača imena. Plan je ići na IBF titulu i gledamo tko je bolje rangiran na IBF ljestvici, već smo za ovu borbu gledali ta imena, ali mislimo da bi se nakon ovog u Americi mogao naći takav nekakav borac. Odlično mi paše ovaj ritam jer sam radio puno na snazi i trebaju mi mečevi i sparing da se uboksam, mislim da ću u najboljoj formi biti pred kraj godine, taman za taj najveći izazov.</p><p>Hrgović je dobio kila i jači je nego prije, ali za brzinu se ne boji:</p><p>- Mislim da sam pokretan i dalje i sa ovih 112 kilograma, samo je pitanje tog tajminga koji će sjesti s još kojom borbom i kojim kampom, sparinzima. Kad dođe opasan protivnik to će biti puno bolje.</p><p> </p>