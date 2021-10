Otočje Turks i Caicos, Djevičanski Otoci, Britanski Djevičanski Otoci, Angvila i San Marino. To je pet reprezentacija koje su na Fifinoj ljestivici jedine ispod Šri Lanke. Uostalom, Šri Lanka je u susret protiv Indije ušla sa 13 uzastopnih poraza, pa već kreću šale da Šri Lanka ni od koga ne gubi 14 utakmica zaredom.

Indija je u utakmicu ušla kao veliki favorit, očekivala se sigurna pobjeda da se ispere gorak okus nakon utakmice protiv Bangladeša, gdje je Indija vodila 1-0, imala igrača više, pa na kraju primila gol i završilo je 1-1. Nakon te utakmice navijači Indije nisu bili zadovoljni, neki su tražili Štimčevu ostavku, no čelnici saveza nisu dijelili mišljenje. No, nakon remija sa Šri Lankom (0-0), jasno je da nešto ne štima.

Radi se o prvenstvu južne Azije u kojem se natječu Nepal, Bangladeš, Indija, Šri Lanka i Maldivi. Trenutačno je vodeći Nepal sa šest bodova, drugi je Bangladeš sa četiri, treća Indija s dva boda, četvrta Šri Lanka s upravo osvojenim bodom i posljednji su Maldivi bez bodova, bez gola i bez nade da će se nešto promijeniti u preostalim utakmicama. Osim protiv Šri Lanke, gdje Maldivi računaju na sigurna tri boda, prije tri godine su ih pobijedili 10-0.

Indija i Šri Lanka igrali su pet pet puta, četiri puta je Indija glatko dobila, a jedini put kad je Šri Lanka uzela bodove bilo je 1996. Završilo je 1-1 i to se tretiralo kao veliko iznenađenje. Imala je Indija inicijativu, Štimčeva reprezentacija izvela je čak 12 kornera, imala sedam udaraca izvan i tri udarca u okvir gola, no mala je to utjeha navijačima. Glavni sudac produžio je utakmicu čak deset minuta, no ni to nije pomoglo. U 11. minuti nadoknade svirao je kraj, susret je završio bez golova i donio nove probleme Štimcu.

Reprezentaciju Indije vodio je u 18 susreta, zabilježio je tri pobjede, osam remija i sedam poraza. Tri reprezentacije protiv kojih je Indija pod Štimcem slavila su Nepal, Bangladeš i Tajland.

Navijači su tražili ostavku nakon debakla protiv Nepala, no u Indijskom nogometnom savezu vjeruju hrvatskom stručnjaku pa su mu produžili ugovor do 2022., što navijači i dio medija nisu najbolje prihvatiti. A utakmica sa Šri Lankom samo je potvrdila da imaju razloga biti nezadovoljni.

Odnosno, da su pred Igorom Štimcem teški dani, remi sa Šri Lankom bit će teško "preživjeti" na klupi Indije....