Obavijesti

Sport

Komentari 1
OPET PO MEDALJU

Nestvaran podatak. Evo kako stoji Hrvatska na vječnoj listi polufinalista velikih natjecanja

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Nestvaran podatak. Evo kako stoji Hrvatska na vječnoj listi polufinalista velikih natjecanja
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno u polufinalu Europskog prvenstva! Nakon pobjede nad Mađarskom, kritičarima su začepili usta i dokazali da su među najboljima

Admiral

Nakon razočaranja na zadnja dva europska prvenstva gdje je osvojila osmo, odnosno 11. mjesto, Hrvatska se vratila među četiri najbolje selekcije Starog kontinenta, tamo gdje je bila čak sedam prvenstava zaredom od 2004. do 2016., osvojivši pritom dva srebra i dvije bronce. Sad je vrijeme za novu generaciju da pokuša otići i korak dalje.

POGLEDAJTE SLAVLJE U MALMÖU:

Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji
17
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je trijumfom nad Mađarskom 27-25 deseti put u povijesti postala polufinalist Europskog prvenstva. Takve brojke imaju još samo dvije reprezentacije, Španjolska (također deset) i Danska, koja je 11. put prošla u borbu za medalje.

Gledajući rezultate samo od 2000., Hrvatska je deveti put u polufinalu, Danska deseti, Španjolska i Francuska su na osam, Njemačka na šest... Dakle, samo su Danci ispred.

A još jedan podatak dovoljno govori o tome kakva je Hrvatska rukometna sila u 21. stoljeću: računajući polufinala na svim velikim natjecanjima (svjetska i europska prvenstva, Olimpijske igre), Hrvatskoj je to od 2000. uspjelo već 17. put. I tu se nalazi u samom vrhu, bolje su samo Španjolska (19), Danska (21) i Francuska (24).

Boysen: Pa ja sam navijač Hrvatske 20 godina!

Podatke je na Facebooku podijelio rukometni novinar i bivši rukometaš Rasmus Boysen, koji je uoči prvenstva Hrvatsku predvidio kao najveće razočaranje turnira. Baš su taj njegov tvit naši koristili kao motivaciju zalijepivši poruku na zid u svlačionici. Gadno je pogriješio, a naši navijači to mu nisu zaboravili.

"Hvala ti što si im dao snagu tako što si govorio s*anja o njima", napisala mu je jedna pratiteljica.

"Govorio s*anja?", odgovorio je Boysen.

"Odsad je Rasmus navijač Hrvatske", dobacio je drugi pratitelj.

"Navijač sam već 20-ak godina", pokušao se izvući Boysen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!
POZNATA I SATNICA

Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. U polufinalu je u petak u Herningu očekuje Njemačka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026