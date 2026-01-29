Nestvaran podatak. Evo kako stoji Hrvatska na vječnoj listi polufinalista velikih natjecanja

Nakon razočaranja na zadnja dva europska prvenstva gdje je osvojila osmo, odnosno 11. mjesto, Hrvatska se vratila među četiri najbolje selekcije Starog kontinenta, tamo gdje je bila čak sedam prvenstava zaredom od 2004. do 2016., osvojivši pritom dva srebra i dvije bronce. Sad je vrijeme za novu generaciju da pokuša otići i korak dalje.

POGLEDAJTE SLAVLJE U MALMÖU:

Hrvatska je trijumfom nad Mađarskom 27-25 deseti put u povijesti postala polufinalist Europskog prvenstva. Takve brojke imaju još samo dvije reprezentacije, Španjolska (također deset) i Danska, koja je 11. put prošla u borbu za medalje.

Gledajući rezultate samo od 2000., Hrvatska je deveti put u polufinalu, Danska deseti, Španjolska i Francuska su na osam, Njemačka na šest... Dakle, samo su Danci ispred.

A još jedan podatak dovoljno govori o tome kakva je Hrvatska rukometna sila u 21. stoljeću: računajući polufinala na svim velikim natjecanjima (svjetska i europska prvenstva, Olimpijske igre), Hrvatskoj je to od 2000. uspjelo već 17. put. I tu se nalazi u samom vrhu, bolje su samo Španjolska (19), Danska (21) i Francuska (24).

Boysen: Pa ja sam navijač Hrvatske 20 godina!

Podatke je na Facebooku podijelio rukometni novinar i bivši rukometaš Rasmus Boysen, koji je uoči prvenstva Hrvatsku predvidio kao najveće razočaranje turnira. Baš su taj njegov tvit naši koristili kao motivaciju zalijepivši poruku na zid u svlačionici. Gadno je pogriješio, a naši navijači to mu nisu zaboravili.

"Hvala ti što si im dao snagu tako što si govorio s*anja o njima", napisala mu je jedna pratiteljica.

"Govorio s*anja?", odgovorio je Boysen.

"Odsad je Rasmus navijač Hrvatske", dobacio je drugi pratitelj.

"Navijač sam već 20-ak godina", pokušao se izvući Boysen.