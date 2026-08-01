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NEVJEROJATNE 54 MEDALJE

NESTVARNE BROJKE Evo koliko medalja su osvojili Sinkovići! Oni su definicija sportskog čuda

Piše Ivan Kužela,
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NESTVARNE BROJKE Evo koliko medalja su osvojili Sinkovići! Oni su definicija sportskog čuda
Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Braća Sinković sinonim su za snagu, izdržljivost i motivaciju koja ne prestaje i nakon godina bivanja na samome veslačkom vrhu. U vitrini imaju preko 50 medalja, a fascinantno je kako su većinom zlatnog sjaja

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Godine mukotrpnog rada, truda i zalaganja. Spoj velikog talenta i nevjerojatne upornosti s tehnikama iz bilježnice legendarnog Nikole Bralića. Zaveslaji koje su mnogi pokušali kopirati, ali malo tko je uspio. U subotu su nevjerojatna braća Valent i Martin Sinković osvojili još jednu medalju i to brončanog sjaja s Europskog prvnestva u Vareseu.

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Sinkovići: Prije utrka opuštali smo se uz belot sa Srbićem, a jedna nam je stvar jako smetala | Video: 24sata/Video

Prema službenim podacima Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske enciklopedije, ovo je popis medalja koje su Martin i Valent Sinković zajedno osvojili na Olimpijskim igrama, Svjetskim i Europskim prvenstvima:

OLIMPIJSKE IGRE

2012. – London – 2. mjesto (četverac na pariće)
2016. – Rio de Janeiro – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2021. – Tokio – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)
2024. – Pariz – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)

Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara
Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

SVJETSKA PRVENSTVA

2010. – Karapiro – 1. mjesto (četverac na pariće)
2011. – Bled – 3. mjesto (četverac na pariće)
2013. – Chungju – 1. mjesto (četverac na pariće)
2014. – Amsterdam – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2015. – Aiguebelette – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2017. – Sarasota – 2. mjesto (dvojac bez kormilara)
2018. – Plovdiv – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)
2019. – Linz-Ottensheim – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)
2022. – Račice – 2. mjesto (dvojac bez kormilara)
2023. – Beograd – 2. mjesto (dvojac bez kormilara)

Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara
Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

EUROPSKA PRVENSTVA

2010. – Montemor-o-Velho – 2. mjesto (četverac na pariće)
2012. – Varese – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2016. – Brandenburg – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2018. – Glasgow – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)
2019. – Luzern – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)
2020. – Poznanj – 2. mjesto (dvojac bez kormilara)
2021. – Varese – 1. mjesto (dvojac bez kormilara)
2022. – München – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2023. – Bled – 1. mjesto (dvojac na pariće)
2025. – Plovdiv – 2. mjesto (četverac bez kormilara)
2026. – Varese – 3. mjesto (dvojac na pariće)

Pariz Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara
Pariz Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U ukupnom zbiru imaju četiri medalje s Olimpijskih igara, 10 sa Svjetskih i 11 s Europskih prvenstava. Nevjerojatna dominacija Hrvata pokazuje i činjenica da imaju najviše zlatnih odličja; osvojili su sveukupno 16 zlatnih, sedam srebrnih i dvije brončane medalje s najvećih natjecanja.

Osim spomenutih medalja, imaju još tri sa Svjetskog prvenstva ispod 23 godine (dva zlata i srebro), jednu broncu sa SP-a za juniore i čak 25 medalja s regata Svjetskog kupa (20 zlata, četiri srebra i jedna bronca). Ako zbrojimo sve medalje, u vitrini ih imaju sveukupno 54.

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