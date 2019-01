Nestvarni Harden utrpao 61, Žižić odličan protiv Celticsa

James Harden nije normalan.

To je sve što možemo ove sezone reći za bradu, koji je u posljednjih pet utakmica na prosjeku od 52,2 poena, 9,6 skokova te 4,2 asistencije, a sinoć je u pobjedi nad New York Knicksima Marija Hezonja zabio 61 poen! Time je izjednačio još jedan rekord Kobeja Bryanta, onaj za najviše poena koje je zabio igrač protivničke momčadi u Madison Square Gardenu.

Foto: Noah K. Murray

U teoriji i nije Harden imao neku večer, pa šutirao je 17/38, no presudna je kao i uvijek bila njegova sposobnost da dođe na liniju slobodnih bacanja. Po tko zna koji put, Harden je dokazao da je u ovome nova razina te svoju momčad vukao na obje strane terena (pet ukradenih lopti, 15 skokova) i odveo je do pobjede.

A new career-high of 61 points ✅



Set a Rockets franchise record for points in a game ✅



Raised his 30-point consecutive game streak to 21 ✅



Tied Kobe for most points scored by visiting player at MSG ✅ pic.twitter.com/DX5CUVMt8a