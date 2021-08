Marko Milun propustio je Olimpijske igre u Tokiju budući da je na kvalifikacijskom turniru u Parizu izgubio od Britanca Frazera Clarkea, koji ga je porazio i 2017., no on je svejedno ušao u ring s boksačem koji posjeduje IBO, WBA, IBF i WBO pojas u teškaškoj kategoriji, Anthonyjem Joshuom.

Doduše, na sparinzima, ali i to se piše, a o iskustvu kojeg je dobio i još će dobiti, nije potrebno ni pisati... Čim je dobio poziv, Milun se uputio za Sheffield gdje se Joshua priprema za meč protiv Oleksandra Usyka koji je na rasporedu 25. rujna ove godine.

- Petar Milas me je preporučio jednom Joshuinom menadžeru. Čuo sam se s njim preko Instagrama, nakon čega smo ostali u kontaktu. Trebao sam ići u Englesku na meč s Alenom Babićem, ali oni su me zvali i kupili mi kartu da dođem dan ranije pa odradim dva sparinga ovaj tjedan. Danas odlazim Babiću na meč pa se ponovno vraćam u Sheffield nakon meča. Ponovno na sparing. Dogovorio sam dva tjedna, ali već su me pitali da ostanem duže - objasnio je za Fight Site kako je dospio na sparinge s trenutačno najboljim teškašem svijeta.

O Britancu koji je 2017. šokirao svijet nokautiravši Vladimira Klička imao je samo lijepe riječi.

- Joshua mi je ostavio sjajan dojam. Jako normalan dečko, kao mi iz kluba. Ne glumi niti se ponaša kao da je važniji jer je svjetski prvak. Zadovoljan sam sa svime. Imamo super uvjete, dobili smo sve što nam treba - zaključio je Milun.