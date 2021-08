Sedam nokauta u sedam borbi, niti jedna borba nije otišla dalje od treće runde, a niti ovaj puta nećete gledati nešto drukčije. Mark Bennett će osjetiti 'Savagea', znam da ga se boji. Kada me pogleda u oči, znat će da je u pravoj borbi. Ne dolazim boksati, dolazim uništavati protivnike, rekao je neporaženi hrvatski boksač Alen 'Savage' Babić (30, 7-0) u najavi subotnjeg meča protiv Britanca Marka Bennetta (7-1).

Podsjetimo, ozljeda ramena oduzela mu je nekoliko mjeseci u 2021. godini, trenirao je žestoko i krvario svaki dan na treningu kako bi što prije vratio prijašnju formu. Da je opet onaj stari, pokazao je kad je 'projurio' kroz Damiana Chambersa (11-2) i stigao do sedme pobjede u karijeri nokautom u trećoj rundi.

A sad ga čeka novi izazov u vidu borca koji je posljednji meč imao u prosincu 2019. godine kada je u istoj večeri odradio čak tri borbe.

- To je ono što radim u ringu, ono što 'Savage' radi. Dvije godine ljudima govorim da sam ja drukčiji tip borca. Nije bitno koliko težim, mogu se boriti u cruiserweight, bridgerweight ili teškoj kategoriji, nije me briga. Ja sam pravi borac i želim da me takvim i pamte. Ne znam tko je taj Bennett, uistinu ne znam. Rekli su mi da je velik. To je sve što trebam znati, još jedan div kojeg ću nadvladati. Čuo sam da ima šest ili sedam pobjeda, a jednu ili niti jednu nokautom. Kako može ući u ring sa 'Savageom' dok ima takav omjer? - rekao je 'Savage'.

Bennetta je jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio, mnogo puta spominjani u kontekstu Babića, Nick Webb (33, 17-2), a Britanac se vraća nakon duže pauze.

- Ovdje sam zbog borbe. Odradit ćemo meč i to je to. Ne gajim negativne osjećaje ka njemu, ne mogu reći da ne simpatiziram tipa. Očito je kako on priča puno sranja o meni, no to je njegov način na koji se želi prodati. Ja ne obavljam posao na taj način, no čini se kako je kod njega obratno. Ako ste gledali neku od mojih borbi, vidjeli ste da sam vjerojatno isti tip borca kao Babić. Naći ćemo se na sredini ringa i razmjenjivati ćemo udarce. Neću napraviti korak unatrag i to vam obećavam s rukom na srcu. Bit će ovo dobra borba. Gledao sam neke od njegovih borbi i nekoliko puta bio je uzdrman. Mislim da ima određene mane - rekao je Bennett pa pojasnio na što točno misli:

- Smatram kako imam određenu prednost nad njegovim prijašnjim protivnicima. Prije svega, imao sam sedam tjedana za pripremu i svih sedam tjedana trenirao sam jako u dvorani. Reći ću vam iskreno, dolazim se potući. Neću se pojaviti tamo samo zbog novca. Imat ćemo dobar obračun. Znam da je on odradio sedam borbi i da mu dobro ide. Međutim, smatram kako on svojim protivnicima nije dao dovoljno vremena za pripremu. Nemojte me krivo shvatiti, mislim da je njegova vrijednost dobra te će moje dionice masivno porasti kada ga pobijedim - zaključio je.

Meč je na rasporedu u subotu, 7. kolovoza, a Alena ćemo moći gledati u večernjim satima.