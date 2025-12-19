Nesuđeni suparnik Hajduka ili klub čiji navijači pokazuju srp i čekić? Evo tko može na Rijeku

Nogometaši Rijeke ove sezone ispisuju fantastičnu europsku priču u Konferencijskoj ligi. Osvojivši 16. mjesto u ligaškoj fazi izborili su prolazak u šesnaestinu finala, gdje će igrati protiv poljske Jagellonije Białystok ili ciparske Omonije Nikozija, o čemu će odlučiti ždrijeb 16. siječnja. Utakmice se igraju 19. i 26. Mogući su protivnici hrvatskog prvaka dva kluba bogate povijesti i snažnog identiteta. Iako se na prvi pogled čine kao klubovi iz manje atraktivnih liga, njihove priče otkrivaju divove koji bi predstavljali ozbiljan ispit za bilo koju momčad.

Jagiellonia Białystok: Ponos sjeveroistoka i prvaci nakon 104 godine čekanja

Jagiellonia Białystok nije samo nogometni klub, nego ona je simbol i ponos sjeveroistočne Poljske, regije koja je dugo čekala na trenutak sportske slave. Osnovali su ga davne 1920. vojnici 42. pješačke pukovnije, a klub je kroz burnu povijest prolazio kroz uspone i padove, no najveći uspjeh stigao je tek u sezoni 2023/2024. Tada je, nakon 104 godine postojanja, Jagiellonia prvi put u povijesti osvojila naslov prvaka poljske Ekstraklase, izazvavši euforiju u gradu Białystoku i čitavoj regiji.

Taj povijesni naslov nije došao slučajno. Klub je godinama gradio temelje, a prvi veliki trofeji stigli su 2010. godine, kada su osvojili poljski kup i superkup. Proteklih desetak godina etablirali su se kao jedan od vodećih poljskih klubova, a sezone 2016/17. i 2017/18. završili su kao doprvaci, najavljujući ono što će uslijediti. Prošle su sezone bili senzacija Konferencijske lige doguravši do četvrtfinala, gdje ih je izbacio Betis.

Foto: Jagiellonia Białystok

Europski iskorak i momčad vrijedna 43 milijuna eura

Jagiellonia je europsku sezonu započela u kvaifikacijama Konferencijske lige, izbacivši Novi Pazar, Silkeborg i Dinamo City, koji je prethodno neočekivano nokautirao Hajduk. U glavnoj fazi natjecanja pobijedili su Hamrun Ante Ćorića (1-0), remizirali s vodećim Strasbourgom, kao i Škendijom (1-1), pobijedili finski KuPS (1-0), izgubili od Rayo Vallecana (2-1) i u zadnjem kolu izborili vrijednih 0-0 kod AZ Alkmaara iako su pola sata bili s igračem manje. Kongoanac Afimico Pululu, drugi najvrjedniji igrač u momčadi (napadač vrijedan četiri milijuna eura) tako će propustiti barem jednu utakmicu šesnaestine finala.

Momčad Jagiellonije danas vrijedi 43,2 milijuna eura (šest i pol više od Rijeke), daleko najskuplje ime je 17-godišnje čudo od djeteta Oskar Pietsuzewski (12 milijuna eura, krilni napadač) a vodi je mladi i ambiciozni 33-godišnji trener Adrian Siemieniec, koji je unatoč nedostatku iskustva na seniorskoj razini uspio napraviti čudo. Domaće utakmice klub igra na modernoj Chorten Areni, stadionu kapaciteta 22.372 mjesta, gdje ih bodri jedna od najvjernijih navijačkih skupina u Poljskoj. Jagellonia je trenutačno treća u poljskom prvenstvu, sa samo bodom zaostatka za vodećim dvojcem Wisla Plock i Gornik.

Foto: Jagiellonia Białystok

Omonia Nikozija: Narodna momčad rođena iz bunta

Omonia iz Nikozije je klub čija je povijest ispunjena trofejima, ali i dubokim političkim i društvenim značenjem. Osnovana je 4. lipnja 1948. kao rezultat raskola unutar najvećeg rivala, APOEL-a. U jeku Grčkog građanskog rata, uprava APOEL-a poslala je telegram u kojem je osudila "komunističku pobunu", što je dovelo do toga da su lijevo orijentirani igrači i članovi izbačeni iz kluba.

Ti "pobunjenici" nisu odustali, već su osnovali vlastiti klub i nazvali ga Omonia, što na grčkom znači "jedinstvo" ili "sklad", uz grb koji neodoljivo podsjeća na onaj grčkog velikana Panathinaikosa, simbol zelene djeteline. Klub je odmah postao simbol radničke klase, ljevice i potlačenih. Njihovi navijači, poznati kao Thira 9 (Vrata 9), na tribinama ponosno ističu zastave s likom Che Guevare te srp i čekić, a Omonia nosi nadimak "narodna momčad".

Omonia je jedan od najuspješnijih klubova na Cipru. Osvojili su 21 naslov prvaka, 16 kupova i rekordnih 17 superkupova. Zlatno doba kluba bile su sedamdesete i osamdesete godine, kada su osvojili nevjerojatnih 14 naslova prvaka u samo dva desetljeća. Jedan od najvećih igrača u povijesti kluba je Sotiris Kaiafas, koji je 1976. osvojio Europsku zlatnu kopačku s 39 postignutih golova.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Trofejna vitrina i dašak HNL-a

Danas momčad Omonije vrijedi 16,65 milijuna eura (20 milijuna manje od Rijeke), a u njoj igra i jedno ime poznato hrvatskoj nogometnoj javnosti, Mateo Marić (27). Ovaj defenzivni veznjak, mlađi brat Mirka Marića (30), stigao je u Nikoziju u ljeto 2024. nakon zapaženih nastupa u dresu zagrebačke Lokomotive. Vrijedi 1,3 milijuna eura, samo 200.000 manje od najskupljeg dvojca prema Transfermarktu, švedskog krilnog napadača bošnjačkih korijena Muamera Tankovića (30), koji je na posudbi iz Pafosa, odnosno veznjaka Carela Eitinga (27), Nizozemca na posudbi iz Twentea. U sastavu su i dobro poznati bivši hajdukovac Stefan Simić (30), Crnogorac Stevan Jovetić (36) i Marokanac Ryan Mmaee (28), mlađi brat donedavnog dinamovca Samyja Mmaeea (29).

Klub je redovit u europskim natjecanjima još od 1960-ih, prije četiri godine u drugom pretkolu Lige prvaka izbacio ga je Dinamo s dvije pobjede (1-0, 2-0), a prošle su sezone također dogurali do šesnaestine finala Konferencijske lige, gdje ih je izbacio drugi ciparski predstavnik Pafos. Ove su sezone u kvalifikacijama nogometaši Omonije izbacili gruzijski Torpedo Kutaisi (5-0), azerbajdžanski Araz (9-0 u dvije utakmice) i austrijski Wolfsberger na penale (5-4, 2-2). U ligaškoj su fazi izgubili od Mainza, remizirali s kosovskom Dritom i švicarskom Lausanneom (1-1), senzacionalno pobijedili kijevski Dinamo (2-0) pa Rapid Beč (1-0), a jesen zaključili porazom od poljskog Rakowa (1-0).

Foto: Elisabeth Mandl

Najpopularniji ciparski klub

Prema istraživanjima, Omonia je najpopularniji klub na otoku s podrškom od preko 30 posto stanovništva. Utakmice igra na GSP stadionu kapaciteta 22.859 mjesta, koji dijele s ljutim rivalima iz APOEL-a. Iako su posljednjih godina prolazili kroz financijske poteškoće koje su 2018. dovele do privatizacije i novog raskola među navijačima, Omonia je i dalje sila ciparskog nogometa, klub s golemom bazom navijača i identitetom koji nadilazi sport.

Bilo da se radi o Jagielloniji, koja je nakon stoljeća čekanja napokon dosegla vrh, ili o Omoniji, klubu koji je od svog osnutka više od sporta, jasno je da bi oba kluba predstavljala težak, ali i atraktivan i prolazan izazov za Rijeku. Njihove priče dokaz su da u nogometu strast, povijest i identitet često igraju jednako važnu ulogu kao i novac i tržišna vrijednost.