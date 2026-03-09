Obavijesti

Sport

Komentari 3
NAVIJAČI SU GA ZVALI

Nesuđeno pojačanje Hajduka pratilo veliki derbi s Poljuda

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Nesuđeno pojačanje Hajduka pratilo veliki derbi s Poljuda
Foto: Instagram

Edin Džeko slobodnu nedjelju proveo je na kauču, ali bez odmora jer istovremeno je pratio tri utakmice. Jedna od njih bio je i najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama (1-3) na Poljudu

Admiral

Ni na slobodnu nedjelju bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko (39) nije se odmaknuo od praćenja nogometa. Štoviše, gledao je tri utakmice istovremeno. Njegova supruga Amra na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj Džeko sjedi na kauču s dva tableta i mobitelom u rukama te uz sliku napisala: "Nikad dosta nogometa".

Foto: Instagram

Napadač Schalkea, trenutačnog lidera 2. Bundeslige, pratio je utakmicu rivala Hannovera koji je izgubio od Greuther Fürtha (2-1), susret bivšeg kluba Fiorentine protiv Parme (0-0), ali i najveći hrvatski derbi, Hajduk protiv Dinama na Poljudu (1-3). Nije teško pretpostaviti za koga je navijao pošto su ga prošla dva ljeta čelnici Hajduka pokušavali dovesti u Split. Džekin bliski prijatelj i nekadašnji suigrač u reprezentaciji Senijad Ibričić demantirao je prošlog ljeta glasine da je napadač od Hajduka tražio pozamašan iznos i da su pregovori zbog toga propali.

PODBADANJE RIVALA FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

- Priča da je tražio dva milijuna eura plaće od Hajduka i da su pregovori zbog toga propali nema veze ni sa zdravim razumom, a kamoli s istinom. Ako kažem da nisu službeno ni razgovarali, kako je mogao tražiti takvu plaću? To je čisto podmetanje, kao da netko želi takvim dezinformacijama skrenuti pozornost i naštetiti jednoj i drugoj strani - objasnio je za 24sata u lipnju 2025. godine bivši igrač Hajduka.

54
Foto: Instagram

Džeko, koji ima najviše golova (72) i nastupa (146) za svoju reprezentaciju, u zimskom je prijelaznom roku napustio Fiorentinu i potpisao za Schalke, koji se bori za povratak u Bundesligu. U petak je zabio odlučujući gol protiv Arminije, a u sedam nastupa za novi klub upisao je pet golova i tri asistencije. Schalke vodi na ljestvici 2. Bundeslige s 50 bodova, dva više od Darmstadta i Elversberga.

