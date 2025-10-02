Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba dozvoljena su na svim tribinama, objavio je Vukovar
Nesvakidašnja odluka Vukovara oduševila navijače Hajduka...
Uoči prvenstvenog dvoboja devetog kola, HNK Vukovar 1991 je službeno objavio kako će navijačima Hajduka biti dopušteno nošenje klupskih obilježja na svim tribinama stadiona Cibalije u Vinkovcima, gdje će se utakmica odigrati (15.45 sati). Ova gesta, dijametralno suprotna dugogodišnjoj praksi u SuperSport HNL-u, najavljuje istinski nogometni praznik u Slavoniji i šalje snažnu poruku o zajedništvu, poštovanju i istinskom sportskom duhu.
Hrvatski nogomet, kao i mnoge druge europske lige, godinama funkcionira po strogim sigurnosnim protokolima kada je riječ o gostujućim navijačima. Standardna procedura nalaže da navijači gostujućeg kluba budu smješteni u poseban, strogo odvojen sektor stadiona. Isticanje njihovih obilježja – šalova, dresova i zastava – izvan te zone najčešće je zabranjeno kako bi se spriječili potencijalni sukobi i provokacije. Takva praksa, iako sigurnosno opravdana, često stvara atmosferu podjela i tenzija, pretvarajući stadione u arene podijeljene nevidljivim, ali čvrstim zidovima.
Odluka Vukovara izravno prkosi tom ustaljenom modelu. Ovim potezom domaćin ne samo da iskazuje dobrodošlicu navijačima Hajduka, već i šalje poruku cijeloj nogometnoj javnosti: rivalstvo na terenu ne mora nužno značiti neprijateljstvo na tribinama.
- Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba dozvoljena su na svim tribinama. Ugodan boravak u Slavoniji - i neka bolji pobijedi! - objavio je klub.
