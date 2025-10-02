Obavijesti

Sport

Komentari 2
POZVALI HAJDUKOVCE NA UTAKMICU

Nesvakidašnja odluka Vukovara oduševila navijače Hajduka...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Nesvakidašnja odluka Vukovara oduševila navijače Hajduka...
Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba dozvoljena su na svim tribinama, objavio je Vukovar

Uoči prvenstvenog dvoboja devetog kola, HNK Vukovar 1991 je službeno objavio kako će navijačima Hajduka biti dopušteno nošenje klupskih obilježja na svim tribinama stadiona Cibalije u Vinkovcima, gdje će se utakmica odigrati (15.45 sati). Ova gesta, dijametralno suprotna dugogodišnjoj praksi u SuperSport HNL-u, najavljuje istinski nogometni praznik u Slavoniji i šalje snažnu poruku o zajedništvu, poštovanju i istinskom sportskom duhu.

Pokretanje videa...

Hajduk - Lokomotiva 00:52
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatski nogomet, kao i mnoge druge europske lige, godinama funkcionira po strogim sigurnosnim protokolima kada je riječ o gostujućim navijačima. Standardna procedura nalaže da navijači gostujućeg kluba budu smješteni u poseban, strogo odvojen sektor stadiona. Isticanje njihovih obilježja – šalova, dresova i zastava – izvan te zone najčešće je zabranjeno kako bi se spriječili potencijalni sukobi i provokacije. Takva praksa, iako sigurnosno opravdana, često stvara atmosferu podjela i tenzija, pretvarajući stadione u arene podijeljene nevidljivim, ali čvrstim zidovima.

Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo
Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odluka Vukovara izravno prkosi tom ustaljenom modelu. Ovim potezom domaćin ne samo da iskazuje dobrodošlicu navijačima Hajduka, već i šalje poruku cijeloj nogometnoj javnosti: rivalstvo na terenu ne mora nužno značiti neprijateljstvo na tribinama. 

- Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba dozvoljena su na svim tribinama. Ugodan boravak u Slavoniji - i neka bolji pobijedi! - objavio je klub.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025