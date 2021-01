Katar je osvojio prva dva boda u našoj skupini. Viceprvaci svijeta iz 2015. godine na startu su uzeli očekivana dva boda protiv Angole premda su sigurno puhali i na hladno sjećajući se prošlog SP-a kada su ih Angolci senzacionalno pobijedili s dva gola u zadnjoj minuti za 24-23.

Budući da se među katarskih 16 nije pojavio njihov najbolji igrač Capote, da u Egiptu nema ni prvog pivota Benalija, sigurno su Angolci mislili da mogu ponoviti isto. I dugo je trajala njihova nada, cijelo prvo poluvrijeme u kojemu je korpulentni golman Muachissengue branio dosta toga, prije svega Carolu i Zakkaru koji nakon lošeg početka više nije vidio napad.

Mogli su Angolci u nekoliko navrata i na +3, no nisu, malo jer nije dao dobri stari Šarić, malo zbog svojih grešaka. Kada su se Katarani polovili na oba kraja terena, Angola je očekivano počela padati i bila je to stvar rutine do kraja za Katar s 30-25 uz osam golova Madadija te sedam Carola i Berracheda.

Zanimljiva se situacija dogodila u 45. minuti, ozlijedio se portugalski sudac Fonseca prilikom isključenja Zakkara pa je nastala kraća stanka dok se nije za ulazak pripremila njegova zamjena. Srećom, sve se uspjelo dovršiti kako treba.